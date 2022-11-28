Главное о силовиках из семьи Агуевых

28 ноября 2022, 14:02

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25 ноября Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым ситуацию в Чечне и работу чеченских подразделений в военной операции на Украине. На встрече с матерями участников военной операции, которая предшествовала беседе Путина и Кадырова, Чечню представляла Жарадат Агуева, у которой на Украине находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД). Чем известны сыновья Жарадат Агуевой, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Агуевы на Украине

Об участии Исмаила Агуева в военной операции Рамзан Кадыров сообщал еще 28 марта. "Исмаил Агуев вместе с бойцами из Чеченской Республики успешно зачищает […] город Рубежное в Луганской народной республике. […] Исмаил Агуев в ходе зачистки жилого сектора нашел форму майора ВСУ и его рабочий ноутбук. Содержимое устройства оказалось настоящим сюрпризом для наших бойцов. Ценная информация существенно облегчит им задачу", - написал в тот день глава Чечни в своем телеграм-канале.

6 мая Исмаил Агуев был ранен на окраине Северодонецкого района Луганской области, сообщил 8 мая телеграм-канал "База".

28 июня Рамзан Кадыров объявил о создании укомплектованного жителями Чечни батальона "Запад-Ахмат", подчинённого Южному военному округу Минобороны. Командиром этого батальона был назначен Исмаил Агуев.

19 октября Рамзан Кадыров, рассказывая о поездке своих детей в зону военной операции, сообщил, что его дети пообщались с бойцами батальона "Запад-Ахмат" и с офицерами Исмаилом и Рустамом Агуевыми.

Ибрагим Агуев возглавлял ОМВД по Курчалоевскому району с 2014 года до 2017 года. После него на этот пост был назначен Рустам Агуев.

16 сентября 2022 года оппозиционный властям Чечни YouTube-канал Niyso опубликовал видео, на котором глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев потребовал отправлять на Украину тех, кто стреляет на свадьбах. "Проверяйте сразу этих людей и отбирайте оружие. Если хотят носить его, то пусть отправляются в наши батальоны. Наш глава подготовил и создал эти батальоны с новейшим оружием. Пускай с ними тогда отправляют их, если уж так стрелять хотят", - сказал на видео Рустам Агуев.

До начала военной операции на Украине Рустам Агуев также отличился выступлениями в поддержку политики властей Чечни. Так, 4 февраля он публично обратился к живущим в Европе чеченцам и призвал их "отрубить головы" членам семьи Янгулбаевых и привезти их в Чечню. Тех же, кто не сделает этого, руководитель районного ОМВД обвинил в трусости.

О том, почему семья Янгулбаевых стала объектом угроз чеченских властей и силовиков, какие обвинения озвучил глава Чечни в адрес Янгулбаевых, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Рустам Агуев во главе полиции "района Ахмата-хаджи"

С октября 2019 года до начала пандемии коронавируса в 2020 году в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Особым рвением выделился тогда Рустам Агуев. В частности, 30 августа, 1 марта и 4 февраля 2020 года были опубликованы видео, на которых начальник Курчалоевского ОМВД лично отчитывает задержанных.

В середине августа 2020 года силовики собрали группу правонарушителей в здании Курчалоевского ОВД и записали на видео профилактическую беседу. Рустам Агуев тогда не уточнил, за какие проступки отчитывает юношей, зато уделил много внимания идеологическим моментам. "Это район Ахмата-хаджи [Кадырова]. Мы не можем позволить никому шутить на этом пути", - сказал, в частности, полицейский начальник. Ранее, в начале января 2020 года, когда в ОВД Курчалоевского района отчитали молодых людей, скандировавших на новогоднем празднике лозунг: "Бачи-Юрт - сила!", полицейские также объяснили столь плотный контроль за молодежью тем, что "это район Ахмата-хаджи [Кадырова]".

Курчалоевский район действительно имеет в Чечне особый статус, поскольку это родина Рамзана Кадырова и его отца, указал в августе 2020 года президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Это особая зона в Чечне из-за того, что в село Центорой или Ахмат-Юрт находится в Курчалоевском районе. Там жил отец Рамзана Кадырова, а сегодня там живут многие его родственники. Район имеет особый статус с точки зрения развития инфраструктуры, благополучия и так далее", - сказал он.

В январе 2020 года силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети, а один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами".

В марте того же года Рустам Агуев, отчитавший задержанных за употребление алкоголя и психотропных веществ, также назвал их "террористами". "Если ты выходишь в нетрезвом виде - ты выходишь убивать людей, ты террорист", - заявил он.

Санкции и критика

В марте 2022 года Минфин США внес Курчалоевский ОМВД в санкционный список. Также под санкции попали начальник отделения ГИБДД ОМВД по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев, следователь Нурид Саламов и прокурор Аргуна Джабраил Ахматов. Поводом для санкций было названо нарушение прав человека.

Курчалоевский отдел полиции включен в санкционный список после активных выступлений Руслана Агуева с угрозами и призывами к расправе над членами семьи Янгулбаевых, предположил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Отдел полиции Курчалоевского района выделяется среди других частыми сюжетами о профилактических работах с населением, обратил внимание в сентябре 2020 года Руслан Кутаев. "Здесь, видимо, принято отчитываться за каждое свое действие с помощью видеоматериалов. Любое их действие с порицанием народа публикуется в интернете с целью показать, как хорошо работают местные силовики", - пояснил он "Кавказскому узлу".

В октябре 2020 года силовики задержали в Курчалое и селе Цоци-Юрт Курчалоевского района родственников 14 жителей Чечни, осужденных за причастность к боевикам. Силовики изъяли у задержанных мобильные телефоны и зарегистрировали на их номера аккаунты в Telegram. Это вызвало беспокойство правозащитников, которые предположили, что силовики готовятся к фабрикации уголовных дел в отношении владельцев телефонов.