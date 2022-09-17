Чеченский силовик Агуев пригрозил отправкой на Украину за стрельбу во время свадеб

17 сентября 2022, 18:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев призвал своих подчиненных отправлять на Украину тех, кто использует оружие во время свадебных церемоний, следует из обнародованной в YouTube видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

26 июня Кадыров объявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров.

Оппозиционный YouTube-канал Niyso опубликовал 16 сентября видео, на котором глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев дал поручение отправлять на Украину тех, кто стреляет на свадьбах.

Как следует из короткой видеозаписи, Агуев сидит в кабинете под большим портретом Ахмата Кадырова, а ряд сотрудников полиции в форме сидят и стоят вдоль стен. "Мы сегодня здесь собрались из-за мужчин, которые любят носить оружие и используют его на свадьбах. Проверяйте сразу этих людей и отбирайте оружие. Если хотят носить его, то пусть отправляются в наши батальоны. Наш глава подготовил и создал эти батальоны с новейшим оружием. Пускай с ними тогда отправляют их, если уж так стрелять хотят", - сказал по-чеченски Агуев, чьи слова перевел на русский язык "Кавказский узел".

В Telegram-канале Агуева на 18.30 мск этой видеозаписи нет, однако есть другие записи из того же кабинета и с такой же фоновой музыкой.

Рустам Агуев известен, среди прочего, тем, что 5 февраля выступил с обращением к живущим в Европе чеченцам, в котором призвал их "отрубить головы" Янгулбаевым и привезти их в республику. Тех, кто не сделает этого, силовик обвинил в трусости. О том, какие обвинения озвучил глава Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, что те ему ответили и какую роль в этом конфликте сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа Рамзан Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое. Такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники.

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