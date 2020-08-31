Чеченские силовики публично отчитали задержанных за употребление алкоголя

31 августа 2020, 09:56

Семь задержанных в Курчалоевском районе мужчин подверглись порицанию в отделе полиции, следует из опубликованного в Instagram видео. Некоторые пользователи соцсети раскритиковали силовиков за публичное унижение людей.

Как писал "Кавказский узел", с октября 2019 года до начала пандемии коронавируса в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. В частности, 4 февраля и 1 марта были опубликованы видео, на которых начальник Курчалоевского отдела полиции Рустам Агуев отчитывает задержанных.

С 2017 года в Грозном алкоголем торгует лишь один гипермаркет, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольной кампании в Чечне уже более 10 лет, и ограничений на употребление спиртного в республике с годами становится все больше, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

30 августа в Instagram был опубликован видеоролик, на котором начальник отдела полиции Курчалоевского района Рустам Агуев отчитывает стоящих перед ним с опущенными головами семерых мужчин в защитных масках. В помещении помимо него и задержанных находятся еще два силовика в камуфляжной форме и защитных масках.

"В нашем районе наркомания (и) продажа алкоголя недопустимы. Выпив спиртное или [употребив] таблетку, можете врезаться [на машине] в людей, убьете или раните. [...] Таблетки и спиртное употребляете. Это позор", - говорит задержанным Рустам Агуев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Согласно видеоролику, офицер полиции поручил подчиненному устроить задержанных на работу. "Посмотри, на любом объекте, и частном. Отведи их, поставь работать подсобниками. В день если хоть тысяча рублей будет, это большое дело. Ни один из них рубля не зарабатывает, а их жены и дети помидоры-огурцы выращивают, работают", - сказал силовик.

Ролик опубликован, в частности, в Instagram-пабликах «ЧП/Чечня» и "Чечня онлайн", насчитывающих соответственно 148 тысяч и 74,7 тысячи подписчиков. Под публикациями в этих пабликах размещены к 09.55 мск 31 августа 151 и семь комментариев соответственно.

Авторы некоторых комментариев сочли унизительным публичное порицание задержанных. "Их детей не жалко, если вы их перед людьми ославили?" – написал, в частности, 112929ad, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Не оправдываю этих ребят, я порицаю то, чем они занимаются, и уверен, что за такое надо наказывать, но я против того, чтобы снимали на камеру и это видео показывали на всю страну и на весь мир, это неправильно", - указал stronglife897.

Антиалкогольная кампания в Чечне направлена не столько на борьбу со злоупотреблением спиртным, сколько на поддержку имиджа чеченских руководителей как блюстителей традиционных ценностей, сказал ранее ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, автор научных статей об исламе и религиозном фундаментализме в Чечне Михаил Рощин. "В этом смысле Рамзана Кадырова никто не опередит: он бьется стойко за традиционные ценности, несмотря на возможные потери", - констатировал он.

Напомним, в январе силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети, а один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами".

Публицист Руслан Мартагов и профессор ЧГУ, доктор социологических наук Лидия Курбанова ранее сравнили принятую в Чечне практику публичного порицания с товарищескими судами, распространенными в советское время. "Человек [в СССР] был частью системы, и его жизнь, даже приватная, часто находилась под прессингом хорошо работающей идеологии. Несмотря на сопротивление такому проникновению со стороны традиционной культуры в чеченском обществе, совсем от его влияния не мог избавиться человек. Часто он находился в рамках двойного стандарта: ценностей своей культуры и идеологии системы", - отметила Курбанова.