Полицейские публично отчитали молодых людей в Курчалое

15 августа 2020, 12:16

Силовики собрали группу правонарушителей в здании Курчалоевского ОВД и записали на видео профилактическую беседу. Такие видео служат отчетами перед начальством, указали местные жители.

На видео, снятом в актовом помещении, начальник Курчалоевского ОВД Рустам Агуев в компании двух офицеров полиции сидит в президиуме под большими портретами президента России Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и действующего главы республики Рамзана Республики. Начальник отдела полиции отчитывает на чеченском языке около 30 юношей, которые сидят, опустив головы. Зал заполнен менее, чем наполовину, но молодые люди усажены компактно, на соседних креслах. Ни на ком из присутствующих нет медицинских масок.

В конце июля глава Чечни на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках, несмотря на действие масочного режима. Владельцы магазинов и аптек после этого жаловались, что не могут проследить за ношением маски каждым покупателем, но подверглись штрафам за нарушения со стороны клиентов. Требование носить маску в кафе и ресторанах вызвало иронию у местных жителей. 11 августа глава МВД Чечни заявил, что контроль нужно еще более ужесточить, что вызвало возмущение в чеченских пабликах в соцсетях. Авторы комментариев сообщили, что силовики требуют надевать маску даже в автомобиле, если в салоне находится не только водитель.

Видео было опубликовано 13 августа на странице главы ОВД в Instagram. "Это район Ахмата-хаджи [Кадырова]. Мы не можем позволить никому шутить на этом пути. <...> ваше поколение... вы не видели войну. <...> Мулла вашего села – Хамзат. Посмотрите, что он говорит… Мы не хотим, чтобы хоть один из вас сбивался [с правильного пути]. Что наш падишах говорит? «Если хоть один парень собьется, это плохо. Посмотрите, мы победили терроризм, наркоманов остановили. Если уходят приличия, семья теряется... тогда из него получается наркоман, террорист получается", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Рустама Агуева, обращенные им к молодым людям.

К 12.16 мск 15 августа публикация на странице Агуева собрала 5597 просмотров и 38 комментариев, авторы которых единодушно поддержали действия силовиков. Один из пользователей соцсети, maskhud_777, указал на то, что в ролике не поясняется, какие проступки совершили молодые люди. "Что они сделали?" - написал он по-чеченски.

Это же видео было размещено в популярном паблике "Чечня онлайн", насчитывающем 72,8 тысячи подписчиков. Там оно собрало 2113 просмотров, но ни одного комментария.

В начале января в ОВД Курчалоевского района отчитали молодых людей, которые скандировали на новогоднем празднике "Бачи-Юрт - сила!" отличный от распространенного в Чечне "Ахмат - сила!". Тогда полицейские также объяснили столь плотный контроль за молодежью тем, что "это район Ахмата-хаджи [Кадырова]". Практика таких профилактических бесед способна лишь озлобить молодежь, указали авторы критических комментариев в соцсетях.

Размещая видео в соцсети, Агуев не уточнил причин, по которым молодых людей собрали в здании полиции. "Благодаря правильной политике Рамзана Ахматовича, наша Республика с каждым днем набирает все больше обороты для достижения всех тех целей, которые указал наш первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров Ахмат - сила! Аллаху Акбар!" - написал он в пояснении к ролику.

Корреспонденту "Кавказского узла" пояснили сегодня в ОВД Курчалоевского района, что накануне в отделе полиции была проведена профилактическая беседа с молодыми людьми, которые "допустили различные нарушения и могли встать на неправильный путь".

Жители Чечни считают, что такие видео делаются, чтобы выслужиться перед руководством. "Это у некоторых полицейских начальников стало своего рода отчетами о результативности проводимой ими работы. Мол, выявляем, пресекаем, наставляем молодежь на правильный путь. Руководство такое рвение, знать, ценит", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Лечи.

"Проведение профилактической беседы дело само по себе, может быть, и нужное. Но вот в каком формате это происходит и какой дает результат - другой вопрос. Дежурные упоминания «пути Ахмата-хаджи», «требований падишаха» и все остальное - это не для аудитории, а для руководства предназначается в первую очередь, чтобы обратить на себя внимание. Другой момент, что бросается в глаза. Собрали парней в одном месте, но ни на ком нет масок, в то время как сейчас действует строжайший масочный режим повсеместно, и эта же самая полиция за этим следит и наказывает нарушителей. Тут налицо действующие у нас двойные стандарты. Кому-то можно нарушать установленные правила, кому-то категорически нельзя", - указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Марет.

Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим, что заметно раздражает население, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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