Усиление контроля за ношением масок возмутило жителей Чечни

13 августа 2020, 14:08

Глава МВД Чечни Руслан Алханов потребовал от подчиненных еще строже следить за соблюдением масочного режима. Пользователи Instagram заявили, что меры профилактики коронавируса в регионе и без того чрезмерны.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля глава Чечни на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках. Власти ужесточили меры профилактики коронавируса, в частности, предписав местным жителям строго соблюдать масочный режим. Нарушителям пригрозили штрафами. При этом сам Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим, что заметно раздражает население, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

За соблюдением масочного режима в магазинах и заведениях общепита в Чечне следят сотрудники различных ведомств, сообщили "Кавказскому узлу" предприниматели. По их словам, наблюдение осуществляется даже из припаркованных неподалеку автомобилей. Новые правила, требующие соблюдения масочного режима в кафе и ресторанах, часть жителей региона восприняла с иронией, как и призыв Кадырова вызывать скорую помощь только в исключительных случаях.

Министр МВД Чечни Руслан Алханов на совещании с подчиненными потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима. "Необходимо усилить работу. Пока хоть один поступивший в больницу [с коронавирусом] человек существует, мы не можем успокаиваться. Мы не должны допускать скопления населения. Население, которое на рынках, а также в аптеках, магазинах - они должны быть в масках. Также продавцы этих магазинов должны быть в масках, чтобы у нас не было новой вспышки коронавирусной инфекции", - говорит Алханов на видео, опубликованном на странице МВД Чечни в Instagram МВД 11 августа.

Эта публикация к 14.08 мск 13 августа собрала 6212 просмотров и 22 комментария, авторы которых выразили поддержку главе ведомства. Однако перепост этого видео в популярном паблике eldit_net, у которого 205 тысяч подписчиков, вызвал множество негативных комментариев от пользователей, позиционирующих себя в качестве жителей республики.

"Куда ещё усилить?" - возмутился khamzamaziev. "Люди скоро будут умирать больше от стресса, нежели от вируса! Уже устали бояться всех и всего", - заявила aza_9588. "Пока хоть один человек будет болеть?! Короче, маски навсегда", - предположил voin__313.

Пользователь sul9188 указал, что в соседних регионах нет таких строгих требований. "Неужели в Осетии или Ингушетии нет этого вируса?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" его комментарий, написанный на чеченском языке. "Я в магазине работаю, после масочного режима люди не заходят в магазин, очень влияет на бизнес", - возмутился ilyas__95__95__95.

Эта публикация к 14.08 мск 13 августа собрала 862 "лайка" и 40 комментариев.

Негативно отреагировали на слова главы МВД Чечни и читатели паблика "ЧП Чечня", у которого 148 тысяч подписчиков. "Что вы собрались усилить?" - написал по-чеченски hevenherst. "Может, нам противогазы надеть?" - сыронизировал grozny_art_logo. "Мы, два брата, живем в одном доме. Когда мы вдвоем едем в машине, зачем нам нужна маска?" - задал вопрос noah33che.

Эта публикация к 14.08 мск 13 августа собрала 895 "лайков" и 42 комментария.

Контроль действительно усилился, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "На трассе 12 августа полиция пост выставила. Проверяли наличие масок у водителей и пассажиров. Теперь, если в машине два человека едут, маски должны быть обязательны, оказывается. Могут и к водителю придраться. Поэтому всегда в бардачке пару масок держу", - рассказал автовладелец Шамиль.

Ситуация напоминает период строгого карантина, указала пенсионерка Каха. "Полиция на машинах или пешком снова стала контролировать рынки, места скопления людей, на трассах посты выставляют. Борются с нарушениями масочного режима как бы. Сегодня утром пошла на рынок. Рядом с входом двое полицейских стоят, требуют, чтобы люди надевали маски, как положено", - рассказала пенсионерка.

За сутки 12 по 13 августа августа в Чечне выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в республике достигло 2170, из них болеют 700, еще 35 человек скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".