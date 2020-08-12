Пользователи соцсети сочли абсурдным требование Кадырова воздержаться от вызовов скорой

12 августа 2020, 11:38

Жителям Чечни следует вызывать скорую помощь лишь в исключительных случаях, отреагировал Рамзан Кадыров на информацию о том, что в скорую обращаются и те, у кого нет симптомов коронавируса. Люди вызывают скорую не только из-за подозрения на COVID-19, указали пользователи Instagram и жители республики.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля власти Чечни ужесточили меры профилактики коронавируса. В частности, местным жителям предписали строго соблюдать масочный режим, нарушителям пригрозили штрафами. Глава Чечни на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках. Однако сам Рамзан Кадыров и люди из его окружения не надевают маски, участвуя в массовых мероприятиях. Пользователи соцсети упрекнули главу Чечни за пренебрежение правилами, выполнения которых требуют от жителей республики.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Рамзан Кадыров на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса раскритиковал людей, которые вызывают скорую помощь без крайней необходимости, следует из видеосюжета ЧГТРК "Грозный", опубликованного 11 августа на странице ИА "Чечня сегодня" в Instagram.

"Рамзан Кадыров призвал жителей ЧР не вызывать скорую помощь без крайней необходимости. [...] Он объяснил это тем, что медицинские работники, которые выезжают по каждой мелочи, не успевают оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается", – говорится в аннотации к ролику.

В своем обращении Кадыров пожурил тех, кто вызывает скорую помощь, не наблюдая у себя признаков COVID-19. "Пользуясь случаем, хочу попросить население, (чтобы) не использовали сегодняшнюю ситуацию. Вот из 100 процентов вызовов "скорой" 30 процентов – абсолютно никаких признаков ковида нет. Чтобы его бесплатно повезли, провели обследование и обратно привезли, они вызывают "скорую". И загружают наших и так загруженных медработников. У одного (экипажа), говорят, 25-30 выездов бывает, из них 30-40 процентов – просто здоровый человек (вызывает). [...] Они очень сильно мешают, они сильно загружают, и они могут получить заразу, могут там же на месте заразиться", – сказал на совещании Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

К 11.35 мск 12 августа публикация набрала 6,7 тысячи просмотров, под ней размещено 17 комментариев. Авторы некоторых из них ответили критикой на заявление главы Чечни. В частности, пользователь lyuchiya_ указала, что помимо COVID-19 бывают и другие поводы для вызова скорой. "А если инсульт, инфаркт, не коронавирус?" – поинтересовалась она. "Абсурд полнейший", – написал в комментарии golos.istinyi.

"Зачем вызывать скорую без необходимости?" – так, наверное, подумали свекровь и муж бедной Мадины Умаевой", – написал afrima_numerolog.

23-летняя мать троих детей Мадина Умаева умерла 12 июня в доме мужа и его родителей. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. По словам родственниц, Мадина много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с родственниками умершей, после чего мать Мадины извинилась за свои слова, а мужу умершей власти Чечни подарили новый дом.

Недоумением от заявления Кадырова поделились с корреспондентом "Кавказского узла" и некоторые местные жители. "У моего мужа была высокая температура несколько дней, кашель, озноб. Скорая приехала, проверили, сказали, что грипп. Выписали лекарства и уехали. Я вообще-то подозревала коронавирус, хорошо, что это оказалось не так. Как без скорой узнать, чем человек болен?" – сказала, в частности, жительница Грозного Фатима.

Вызовов скорой помощи в последние недели действительно стало больше, сказал корреспонденту "Кавказского узла" работник одной из бригад скорой помощи в Грозном Аслан. "За сутки приходится по 30 и больше вызовов принимать. Некоторые действительно с серьезными проблемами обращаются, но есть и такие, которые под предлогом того, что подозревают у себя "корону", хотят, чтобы их бесплатно обследовали и провели тест", – сказал он.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".