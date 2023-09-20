Кадыров объяснил посещение московской больницы визитом к дяде

20 сентября 2023, 19:10

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Рамзан Кадыров обнародовал сегодня видео своего визита в московскую больницу, объяснив, что там проходит лечение его дядя, а себя при этом назвал "живым и здоровым".

Как писал "Кавказский узел", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября и 19 сентября отказался комментировать здоровье и информацию о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова. Также он не подтвердил информацию о встречах Рамзана Кадырова с президентом России Владимиром Путиным. При этом СМИ сообщали, что самолет главы Чечни с 15 сентября находятся в Москве/

17 сентября в телеграм-канале Кадырова было опубликовано видео, на котором глава Чечни идет по аллее. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в аннотации к ролику. Видео опубликовано без указания места и даты съемки. Кадыров в коротком видеоролике произносит несколько фраз на чеченском языке. "Вот такие дела. Идёт красивый дождь, и слышно чтение Корана. Я прошёл 11 километров, так что занимайтесь спортом", - привело в тот же день перевод его слов государственное ИА "Чечня сегодня".

Рамзан Кадыров написал сегодня в своем Telegram-канале, что вся семья "очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова". По его словам, дядя "уже идёт на поправку" и в "ходе рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ", написал Кадыров.

Также он прокомментировал слухи вокруг его здоровья. "Я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?", - говорится в сообщении.

К сообщению приложено видео, на котором Рамзан Кадыров навещает дядю в больнице. Врач, отчитываясь главе Чечни о здоровье пациента, в беседе отмечает, что сегодня 20 сентября. Как следует из видеозаписи, на встрече присутствовал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Кремль найдет замену Рамзану Кадырову на посту главы Чечни, уверен правозащитник Оюб Титиев. Передел власти способен привести к конфликту между группировками Делимханова, Даудова и Висмурадова, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году Рамзан Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. При этом на руке Кадырова был виден предмет, похожий на медицинский катетер, а на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держал правую руку под столешницей либо накрывал ее левой рукой. После этого Кадыров в прямом эфире продемонстрировал отсутствие у него катетера и заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице. Ранее, 21 мая 2020 года, источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.

С начала 2019 года до середины 2020 года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

В опубликованном 24 сентября 2009 года интервью газете "Завтра" Рамзан Кадыров назвал Адама Делимханова своим возможным преемником."Если меня не станет, дело Кадырова будет продолжено. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я приготовил человека, который может меня сменить. Это Адам Делимханов. Самый близкий мой друг. Ближе, чем брат... Я считаю, что Адам лучше меня", - заявил тогда глава Чечни.

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