Аналитики перечислили претендентов на власть в Чечне без Кадырова

19 сентября 2023, 19:20

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Кремль найдет замену Рамзану Кадырову на посту главы Чечни, уверен правозащитник Оюб Титиев. Передел власти способен привести к конфликту между группировками Делимханова, Даудова и Висмурадова, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября отказался комментировать здоровье и информацию о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова. Также он не подтвердил информацию о встречах Рамзана Кадырова с президентом России Владимиром Путиным.

17 сентября в телеграм-канале Кадырова было опубликовано видео, на котором глава Чечни идет по аллее. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в аннотации к ролику. Видео опубликовано без указания места и даты съемки. Кадыров в коротком видеоролике произносит несколько фраз на чеченском языке. "Вот такие дела. Идёт красивый дождь, и слышно чтение Корана. Я прошёл 11 километров, так что занимайтесь спортом", - привело в тот же день перевод его слов государственное ИА "Чечня Сегодня".

Потрясений в республике в связи с потерей Кадырова на посту главы Чечни ожидать не стоит, уверен чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Не думаю, что что-то изменится в Чечне. У Путина много кандидатов на замену. Система выстроена Кремлем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя замену Кадырову на посту главы республики и найдут, но может появиться конфликт внутри правящих группировок, предположил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Будет серьезная проблема. Потому что вокруг Кадырова сейчас созданы три сильные команды и каждая выполняет свои функции. Одну возглавляет депутат Госдумы России Адам Делимханов и его группа решает внешние задачи. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов отвечает за внутреннюю ситуацию. А заместитель председателя правительства Чечи по силовому блоку Абузайд Висмурадов («Патриот») контролирует взаимоотношения с Кадыровым и допуск к нему", - сказал он корерспонденту "Кавказского узла"

Пока управляет Кадыров, они относительно равны, но когда его не будет у власти, лидеры этих команд будут претендовать на управление, полагает общественный деятель. "И если кто-то один станет у власти, то модель управления может развалиться, потому что он захочет доминировать и вероятно остальные команды и их лидеры будут оттеснены и нейтрализованы", - сказал Кутаев.

Он не исключил человека со стороны в качестве главы Чечни. "Кремль может попытаться для того, чтобы удержать модель управления, прислать какого-то деятеля федерального значения. Но этот человек должен обладать таким авторитетом, чтобы все три группировки приняли его", - подчеркнул Кутаев.

Сегодня Дмитрий Песков вновь отказался отвечать на вопрос, не появилось ли у Кремля информации о здоровье Кадырова. "Мне нечего добавить <к предыдущему ответу>. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - привело его слова РИА "Новости".

Убедить общественность, что Кадыров здоров, если он не может выполнять свои обязанности, не получится, заявил пиар-специалист Александр Лихтман.

"Потому что в создавшейся ситуации, когда он - единственный спикер в республике, появление любого другого человека, говорящего за него, вызвало бы кучу сомнений. Сместить фокус могло бы громкое, пусть даже и полупридуманное событие, но опять же, все бы ждали, что любую победу Кадыров всегда анонсирует сам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году Рамзан Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. При этом на руке Кадырова был виден предмет, похожий на медицинский катетер, а на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держал правую руку под столешницей либо накрывал ее левой рукой. После этого Кадыров в прямом эфире продемонстрировал отсутствие у него катетера и заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице. Ранее, 21 мая 2020 года, источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.

С начала 2019 года до середины 2020 года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

В опубликованном 24 сентября 2009 года интервью газете "Завтра" Рамзан Кадыров назвал Адама Делимханова своим возможным преемником."Если меня не станет, дело Кадырова будет продолжено. Есть команда, есть люди, которые продолжат мое дело. Каждому командиру я всегда ставил задачу готовить после себя человека. Я приготовил человека, который может меня сменить. Это Адам Делимханов. Самый близкий мой друг. Ближе, чем брат... Я считаю, что Адам лучше меня", - заявил тогда глава Чечни.

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