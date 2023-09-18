Песков отказался подтвердить сведения о госпитализации Кадырова

18 сентября 2023, 15:08

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В Кремле неизвестно о госпитализации Рамзана Кадырова, а администрация президента не дает справок о состоянии здоровья, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на фоне сообщений об ухудшении здоровья главы Чечни. Самолет Кадырова в сентябре трижды летал в Москву, сообщило издание "Вёрстка".

Состояние здоровья Рамзана Кадырова не является вопросом администрации президента, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о госпитализации Кадырова. "Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать", - цитирует Пескова ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос, был ли Кадыров 17 сентября в Москве и встречался ли он с Владимиром Путиным, Песков сообщил: "Также мне нечего [сказать]. Никаких встреч с Путиным не было", пишет агентство.

17 сентября в телеграм-канале Кадырова было опубликовано видео, на котором глава Чечни идет по аллее. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в аннотации к ролику. Видео опубликовано без указания места и даты съемки. Кадыров в коротком видеоролике произносит несколько фраз на чеченском языке. "Вот такие дела. Идёт красивый дождь и слышно чтение Корана. Я прошёл 11 километров, так что занимайтесь спортом", - привело в тот же день перевод его слов государственное ИА "Чечня Сегодня".

Информация об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова начала распространяться на минувшей неделе в анонимных телеграм-каналах, сообщения о проблемах со здоровьем главы Чечни также опубликовали украинские издания, а 15 сентября представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, сообщил 17 сентября "Коммерсант".

На фоне сообщений о болезни Рамзана Кадырова самолет главы Чечни уже третий день находится в Москве, сообщило 17 сентября издание "Вёрстка" со ссылкой на данные одного из трекеров полётов.

Согласно данным трекера, бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы примерно в 14.10 15 сентября. Транспондер самолёта перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, и сервисы отслеживания полётов его приземление не фиксировали. Однако эта часть маршрута соответствует другим полётам этого бизнес-джета в Москву. Самолёт главы Чечни летал в Москву в сентябре ещё дважды - 6 и 9 числа, пишет издание.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году Рамзан Кадыров не появлялся на публике с 15 по 26 мая, а затем после длительного отсутствия провел заседание штаба по борьбе с коронавирусом. При этом на руке Кадырова был виден предмет, похожий на медицинский катетер, а на большей части опубликованных кадров Рамзан Кадыров держал правую руку под столешницей либо накрывал ее левой рукой. После этого Кадыров в прямом эфире продемонстрировал отсутствие у него катетера и заявил, что здоров, но проходил плановый медосмотр в московской больнице. Ранее, 21 мая 2020 года, источник в медицинских кругах сообщил, что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.

С начала 2019 года до середины 2020 года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

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