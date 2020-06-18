Уроженцы Чечни связали беспорядки в Дижоне с борьбой против наркотрафика

18 июня 2020, 02:23

Представители чеченской и магрибской общин во Франции договорились о перемирии без дальнейших столкновений, продолжавшихся в Дижоне несколько дней. Уроженцы Чечни заявили об отсутствии межэтнических противоречий с выходцами из Магриба, но указали на нерешенную властями проблему торговли наркотиками.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня не менее десяти человек получили травмы в результате конфликта во французском городе Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения. Прокурор города Эрик Мате заявил, что столкновения происходят на расистской почве, так как направлены против "выходцев из Магриба".

Магриб - регион в Африке, включающий Тунис, Алжир, Марокко, Ливию, Мавританию и Западную Сахару, сообщает Большая российская энциклопедия.

Вечером 16 июня на встрече в саду около мечети в Дижоне представители магрибской и чеченских общин договорились о перемирии, сообщила 17 июня французская газета Marianne. По данным издания, на встрече присутствовало около 15 человек, с обеих сторон переговоры проводили имамы: с магрибской стороны Мухаммад Атеб, тунисец по происхождению, преподаватель математики, региональный представитель Союза исламских организаций Франции, имя же чеченского имама не называлось.

Чеченский имам заявил на встрече, что беспорядки в Дижоне "не имели отношения к наркотикам или к борьбе за контроль над ними, так как чеченские семьи честно зарабатывают на жизнь", Махаммад Атеб в ответ уточнил, что "все, что относится к наркотикам, входит в компетенцию государства", перевела корреспондент "Кавказского узла" слова имамов. Газета в своем материале также ссылается на конфиденциальный доклад полиции, согласно которому конфликт в Дижоне касался "вопросов чести".

Факт урегулирование конфликта между чеченской и магрибской общинами в Дижоне корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности подтвердил уроженец из Чечни, переехавший в Европу. По его словам, на встречу приехали «старшие» от каждой из общин. «Договорились, что никаких больше «разборок» не будет. Если что-то будет происходить, то в «разборках» будут участвовать только «старшие». Без каких-либо потасовок», - рассказал уроженец Чечни.

О причинах конфликта уроженцы Чечни расскажут на митинге в Париже

20 июня в Париже на площади Бастилии состоится митинг чеченской диаспоры, на котором ожидается выступление участников событий в Дижоне и Ницце, сообщил один из организаторов акции, руководитель ассоциации «Барт Маршо» («Согласие и свобода») Джамбулат Сулейманов.

«Цель митинга – рассказать, что чеченцы заинтересованы в соблюдении закона и ожидают расследований французских властей, в частности, наказания виновных, ранивших чеченцев в Ницце. Также (участники стычек хотят) рассказать подробнее, с чего все началось, почему и как чеченцы борются с наркотрафиком на юге Франции», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Сулейманов.

Конфликт в Дижоне начался с того, что 10 июня 16-летний молодой человек из чеченской общины был избит торговцами наркотиками и госпитализирован в тяжелом состоянии, ранее сообщила французская газета Le Figaro. После этого в социальных сетях появились призывы к мести и вендетте. Дижон стал третьим городом во Франции, в котором отмечена "борьба чеченцев с наркотрафиком". Ранее, 11 мая, издание опубликовало репортаж "В Ницце чеченцы объявили охоту на наркодилеров". В марте аналогичный конфликт между выходцами из Чечни и наркодилерами произошел в Тулузе. Инцидент в Ницце произошел в апреле: двое чеченцев получили огнестрельные ранения в ходе серии стычек между чеченцами и выходцами из Северной Африки, проинформировали 16 июня «Кавказ.Реалии».

Сулейманов отметил, что инцидент с нападением на подростка в Дижоне напрямую с наркотрафиком не связан. «С наркотрафиком чеченцы борются, прежде всего, в Ницце – он идет с юга, через Корсику и Тулузу. Но этого молодого человека попросил о помощи его сербский друг, которого избили (выходцы из Магриба) в Дижоне. Участия в драке не требовалось – нужно было просто увезти его с места событий на машине. Но когда чеченский подросток приехал, безоружный, его стали оскорблять именно потому, что он чеченец […] В этом случае цель была именно унизить и отомстить чеченцам. И это произошло на фоне борьбы чеченцев с магрибскими наркотрафикантами, в частности, в Тулузе и Ницце, а эта борьба уже становится известно на всю Францию», - пояснил Сулейманов.

Он также добавил, что связывает нападение на чеченца в Дижоне с местью одной и той же общины за активность чеченской диаспоры в Ницце и Тулузе. «В итоге, на следующий день 11 июня чеченцы сожгли кальянную в Дижоне, который владел участник инцидента с молодым чеченцем. Затем выходцы из Магриба стали снимать ролики, где они позируют с оружием и заявляют, что ждут чеченцев в Дижоне. Чеченцы массово съехались со всей Франции», - сообщил Сулейманов.

После стычек на площади Республики в Дижоне представители магрибской общины назначили встречу с чеченцами 14 июня для урегулирования спора, но не явились на нее, рассказали чеченцы французскому телеканалу France 3. Встреча чеченцев с представителями арабской диаспоры для урегулирования спора состоялась накануне вечером 13 июня, но не привела к результатам, сообщает Le Figaro. По данным издания, в столкновения участвовали "до 140 человек" со всей Франции. Как минимум десять человек были ранены, в том числе один человек получил ранение из огнестрельного оружия, еще один пострадал в результате автомобильной аварии.

По словам Сулейманова, к месту встречи с представителям магрибской общины чеченцы ехали фактически под эскортом жандармов. «Пожилой представитель общины, которого все называют "чечен Магомед", ему 55 лет, поговорил с жандармами, объяснил им ситуацию. Объяснил, что спор должен быть урегулирован на встрече двух общин, пообещал поговорить с молодыми людьми, по возможности не допускать эскалации насилия. Жандармы переписали паспортные данные примерно четверти чеченцев и присутствовали на месте событий», - пояснил Сулейманов, добавив, что намеченная на 14 июня встреча между представителями двух общин – чеченской и магрибской - не состоялась.

«Вместо этого представитель магрибской общины на полном ходу на машине въехал в толпу чеченцев. Машина врезалась в невысокий столб, перевернулась. Водитель оказался серьезно ранен, но мы вызвали ему скорую помощь. Впрочем, пассажир не пострадал. Пассажира вытащили из машины и избили чеченцы. Никто не умер», - рассказал Сулейманов.

Ранее сообщалось о 45-ти допросах и пяти задержанных на 48 часов мужчинах, без уточнения их национальности, перевел корреспондент «Кавказского узла» сообщение французского радио RTL от 15 июня.

Сулейманов уточнил, что ему неизвестно ни об арестах представителей чеченской общины, ни о раненых. «Я не исключаю, что аресты последуют, но пока этого не случилось. Поскольку данные протестующих известны полиции, вероятно, нас будут еще вызывать на допросы», - рассказал Сулейманов.

Он также отметил, что столкновения между чеченской и магрибской общиной перекинулись на Ниццу, в результате чего есть несколько раненых.

Чеченских беженцев селили вместе с магребинцами в дешевом жилье в неблагополучных районах, сообщил ранее бывший сотрудник частного охранного предприятия l'Azuréenne Магомед Б., ранее работавший в Тулузе. "И когда в доме происходит наркотрафик, то страдает весь подъезд. Перед подъездом выставляют специального человека, который шмонает всех входящих, нет ли у них камеры. Кроме того, жителям просто платят за то, чтобы они терпели неудобства, и это очень большая оплата […] Полиция неэффективна, потому что до их приезда и проникновения в жилище они (наркоторговцы) успевают все убрать. Мы не могли позволить, чтобы наших жен шмонала какая-то непонятная шпана, и (работа ЧОП) началось из-за этого.", - поделился Магомед.

Причина конфликта - борьба с наркоторговлей

В ассоциации l'Azuréenne работают около 60 чеченцев: 24 - в Тулузе, 20 - на севере в Лилле и около 20 - в Бордо, сообщил бывший сотрудник ЧОПа Магомед. "Отношение полиции неоднозначное – с одной стороны, недоверие, как это безоружные люди берутся патрулировать эти районы. С другой стороны, были примеры успешного взаимодействия ассоциации с полицией», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Б.

Фактически каждый уроженец Чечни, живущий во Франции, сталкивается с проблемами наркотрафика, заявил руководитель пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков. "С этим сталкивается каждый из нас, поскольку нас селят в районах, где живут выходцы из Северной Африки и которые полиция не контролирует. Сейчас французские власти оправдываются перед своим населением, не хотят выглядеть некомпетентными. Но фактически все знают, что они не справляются в этих районах […] Только этот кризис заставил власти обратить внимание на ситуацию», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Албаков.

По словам живущего во Франции чеченского историка Майрбека Вачагаева, между чеченцами и арабами в Дижоне этнического конфликта нет. Чеченцы принципиально отказываются иметь какие-либо дела с наркодилерами, и это всегда вызывает острые противоречия, отметил Вачагаев.

"Нежелание чеченцев соглашаться с действиями наркодилеров вызывает такого рода конфликты. Но это не связано ни с этническими, ни с религиозными или какими-то другими мотивами, это исключительно связано с тем, что чеченцы не хотят принимать [правила] игры, которые навязывают им наркодилеры", - процитировали 16 июня слова историка "Кавказ.Реалии".

Именно поэтому уроженцы Чечни проводят акцию в Париже 20 июня, считает историк. "Чеченцы намерены довести до французской общественности, что события в Дижон не были разборками чеченцев и арабов. Чеченцы не устраивали беспорядки на улицах города. Чеченцы не демонстрировали автоматы и не поджигали машины, как это демонстрируют на видеокадрах наркоторговцы Дижона", - пояснил Вачагаев в своем Telegram-канале "Чеченские новости из Европы" 17 июня.

Власти Франции начали расследование беспорядков в Дижоне

Приехавший в Дижон 16 июня госсекретарь при МВД Лоран Нуньес заявил, что ответное насилие и самосуд из-за нападения на молодого человека являются недопустимыми, передал корреспондент «Кавказского узла». 15 июня в Дижон было отправлено 110 жандармов, 16 июня вечером приехало еще 150 полицейских, сообщил 17 июня международной французское радио Rti на своем сайте. По словам Нуньес, что власти «жестко ответят шпане, выставлявшей напоказ оружие, и тем, кто приехал устраивать в Дижоне беспорядки».

МВД Франции 16 июня заявило о начале расследования с целью установить обстоятельства, при которых произошли столкновения, установить личности всех причастных к недопустимым действиям и привлечь их к ответственности, перевело сообщении министерства "Кавказ.Реалии".

Руководитель «Национального фронта» Марин Ле Пен призывала власти выслать из страны всех иностранцев, причастных к беспорядкам и «запретить им возвращаться». «Ввести мораторий на иммиграцию, провести налоговые расследования об образе жизни подозреваемых, расформировать мафиозные группировки, выслать иностранных преступников», - привело слова Ле Пен радио.

Президент Эммануэль Макрон также заявил о «высылке иностранцев», задействованных в беспорядках, перевел корреспондент «Кавказского узла» сообщение французского телеканала Lci.

Получивший статус «беженца» не может быть выслан, заявил представитель Чеченского комитета во Франции Даниель Макайлович. «У него можно отнять статус после долгой и сложной процедуры, в том числе по причине «угрозы государству», «нарушения общественного порядка». В случае если человеку отказали в убежище, то должно быть постановление покинуть территорию, то есть и в этом случае должна быть соблюдена законность», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Макайлович.

Чеченцев, живущие на территории Франции названы «угрозой для местного населения», со ссылкой на Службу информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности Центрального управления судебной полиции Франции, сообщила 16 июня французская газета Le Parisien. В докладе службы указано, что в последние годы участились столкновения между представителями чеченской диаспоры и выходцами из стран Северной Африки. «Эти конфликты часто случаются ради "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики», - перевело 17 июня текст доклада издание «Лента.ру». По последним данным, около 300 чеченцев, живущих во Франции, числятся в реестре по предупреждению радикализации террористического характера.

По словам Джамбулата Сулейманова, ему неизвестны статусы участвующих в столкновениях чеченцев, но высылка беженцев проблематична. «По французскому законодательству сегодня нельзя взять и выслать чеченских беженцев», - сообщил Сулейманов.

До событий в Дижоне во Франции не раз происходили беспорядки, инициированные иммигрантами. Так, в 2007 году выступления молодежи, в основном иммигрантов из Северной Африки, охватили ряд городов страны и носили одновременно социальный, криминальный и религиозно-этнический характер, сообщил 9 декабря 2018 года в своем досье ТАСС. Стычки начались после гибели двух подростков арабского происхождения, которые убегали от полиции, после чего на акциях протеста были выдвинуты требования о принятии мер против дискриминации в отношении иммигрантов, сообщил 7 ноября 2005 года немецкое издание Deutsche Welle.

Отметим, что многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала правозащитница Саша Кулаева в интервью “Кавказскому узлу” в марте 2016 года "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?". "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом их всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.