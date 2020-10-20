Юристы сочли наказуемыми посты чеченских бойцов в поддержку Анзорова

20 октября 2020, 05:00

Публикации чеченских бойцов MMA в поддержку Абдулака Анзорова, обвиняемого в убийстве французского учителя Самуэля Пати, дают основания для возбуждения уголовного дела, считают юристы Александр Караваев и Галина Арапова. Власти Франции начали более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после убийства Пати и готовятся выслать из страны более 200 радикалов.

Как сообщал "Кавказский узел", российские бойцы смешанного стиля Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали предполагаемого убийцу учителя в Париже, но затем удалили соответствующие публикации в Instagram. Предполагаемый убийца при задержании кричал "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался проживавший во Франции гражданин России чеченского происхождения 18-летний Абдулак Анзоров.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати. Убитый преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. 17 октября по этому делу были задержаны девять человек, шесть из которых - представители чеченской диаспоры. Убийство квалифицировано как преступление террористического характера. 19 октября стало известно, что по делу об убийстве Пати задержаны и арестованы 15 человек, в том числе четыре ученика школы, где работал убитый.

Обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить дело или проверить заявление на состав преступления может любой человек, отметил адвокат одного из осужденных в рамках "Дела четырнадцати" о пытках в здании чеченской силовой структуры Александр Караваев, комментируя публикацию постов в поддержку Абдулака Анзорова. "Возбуждение дела может инициировать как сама прокуратура, так и, например, журналисты. В целом любой гражданин может обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы проверить их слова и возбудить уголовное дело", - сказал он 19 октября корреспонденту "Кавказского узла".

12 сентября 2018 года стало известно о 14 жителях Курчалоевского района, приговоренных на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Вечером 13 сентября члены семей трех осужденных заявили в эфире телеканала "Грозный", что считают приговоры оправданными.

По его мнению, то, что спортсмены удалили посты, не освобождает их от ответственности. "Не важно, они удалили их или нет. Информация опубликована, она уже есть в сети, то есть достаточно широкий круг лиц получили эти сообщения. Информация была распространена. А это означает, что человек де-факто сделал публичной свою позицию. Высказал свое мнение не в частном разговоре, а для публики", - отметил он.

Караваев также добавил, что дела по оправданию терроризма можно назвать очень скользкими. "Там очень скользкий состав. Правозащитное сообщество борется против как раз таких дел, когда могут судить за высказывание какого-то мнения или комментарий на тему терроризма. Или за лайк или репост", - подчеркнул он.

Высказывания бойцов могут быть квалифицированы как оправдание терроризма, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Судя по тому, что в постах этих бойцов было оправдание совершенного преступления, то тут все будет зависеть от того, признают убийство в Париже просто убийством или террористическим актом. Если это террористический акт, то формально это будет подпадать под статью за оправдание терроризма. А оправдание терроризма является наказуемым по статье 205.2 УК РФ. В данной ситуации не важно, где произошел теракт – на территории России или стране", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что не важно, были удалены впоследствии публикации или нет. "Это не освобождает от ответственности. Если они зафиксированы, сохранены, то они могут быть использованы в деле в качестве доказательства, что было сделано такое высказывание. При политической воле эти бойцы могут быть наказаны. И не обязательно, чтобы было заявление от кого-то - правоохранительные органы имеют право самостоятельно инициировать проверку", - пояснила она.

Арапова добавила, что статья 205.2 УК РФ относительно недавно была изменена, поэтому дела по оправданию терроризма начали появляться несколько лет назад. "Журналисты отмечают шквал этих дел именно в связи с публикациями в интернете, в том числе в соцсетях", - отметила она.

UFC открестилась от Имадаева

Отметим, что на высказывание Зелима Имадаева, который назвал Анзорова "героем ислама", отреагировали представители спортивной организации Ultimate Fighting Championship (UFC). Представители этого крупнейшего ММА-промоушена заявили, что Имадаев к ним никакого отношения не имеет, пишет 19 октября fighttime.ru.

"UFC подтверждает, что Зелим Имадаев был освобожден от контракта этим летом и более не является бойцом нашей организации", - цитирует издание заявление UFC.

Однозначно сказать, что заявление организации связано с публикацией бойца, нет возможности, но издание отмечает, что еще в сентябре Имадаев выступал на UFC Fight 176 в Лас-Вегасе, где проиграл в третьем раунде Мишелю Перейре.

Французские власти ответили на убийство учителя рейдами и обысками

Тем временем французская полиция провела рейды и обыски в домах у десятков подозреваемых в приверженности радикальному исламу, начала более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после нападения на Самуэля Пати, пишет Deutsche Welle со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

По словам министра, речь идет об административном и судебном контроле в отношении лиц, на которые ранее уже обращали внимание спецслужбы в связи с проповедями или публикациями в соцсетях. Всего же, по его словам, под наблюдением спецслужб страны находятся 22 тысячи человек, которые, предположительно, имеют отношение к радикальному исламизму. "Не все они находятся во Франции, при этом активны среди них восемь тысяч", - уточнил Дарманен.

Кроме того, по его словам, из этих восьми тысяч около 600 являются иностранными гражданами, которые находятся на нелегальном положении, многие находятся в тюрьмах и ожидают депортации.

Дарманен также отметил, что не все из задержанных подлежат депортации, так как в странах их происхождения продолжаются вооруженные конфликты, например, в Сирии и Ливии. А с некоторыми странами, по словам министра, есть "нормальные дипломатические отношения", и для высылки в таком случае необходимо согласие принимающей стороны. В числе таких стран он упомянул и Россию.

Всего власти Франции планируют выслать 231 предполагаемого экстремиста, из которых 180 человек находятся в местах заключения, остальных планируется задержать в ближайшее время, пишет Reuters, при этом не уточняя, о гражданах или выходцах из каких стран идет речь.

Вачагаев: античеченской истерии во Франции нет

Высылку приверженцев радикального ислама прокомментировал живущий в Европе историк и журналист Майрбек Вачагаев на своем Telegram-канале. "Говоря о высылке из Франции 231 радикалиста, не стоит это воспринимать, как будто речь идет о чеченцах. В этом списке вряд ли будет два-три чеченца - если вообще есть хоть один", - написал он 19 октября.

Он также отметил, что "во французском обществе практически не было античеченской истерии", сравнив ситуацию с последствиями событий в Дижоне.

14 июня в Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения произошел конфликт. Вечером 16 июня стороны договорились о перемирии. По данным прокуратуры, в столкновениях пострадали 20 человек. Трое из задержанных были арестованы, еще одного отпустили на свободу под подписку о невыезде. 10 июля стало известно, что задержаны еще пять участников столкновений.

Вачагаев также сообщил, что из французских политиков только представитель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что с чеченцами не все в порядке, "но его мнение не очень интересно даже французам". Впрочем, на высказывание Меланшона отреагировала ATI (l'Association Tchetchene D'Intergration). Организация, по словам Вачагаева, обратилась к чеченцам во Франции с призывом отправить на имя прокурора документ с требованием проверить заявление Меланшона, которое "может быть классифицировано как разжигание или провоцирование ненависти к группе лиц по признаку их происхождения".

Напомним, что Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила убийство учителя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил преступление, но назвал неуважительное отношение к исламу провокацией. Он призвал не акцентировать внимание на национальности предполагаемого убийцы. "Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке", - отметил Кадыров. Глава Чечни построил свое заявление как ответ на обвинение в адрес этнических чеченцев, тогда как таких обвинений правоохранительными органами и властями Франции применительно к убийству Пати не было озвучено, вопрос об ответственности чеченцев как этнической группы за это преступление французскими правоохранителями не ставится.

На убийство 12 сотрудников Charlie Hebdo в 2015 году французские силовики отреагировали арестами этнических чеченцев. При этом о предъявлении каких-либо обвинений выходцам из Чечни впоследствии не сообщалось. Убийство учителя Самуэля Пати шокировало французское общество, и это может привести к ухудшению отношения к выходцам из Чечни, считают политолог Алексей Малашенко и исламовед Леонид Сюкияйнен. Такого не произойдет, если не будет делаться акцент на национальности преступника, уверен кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

На повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo в сентябре отреагировал глава Духовного управления мусульман Салах Межиев. Он назвал переиздание карикатур "четко спланированной атакой Запада на ислам и все мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами". Муфтият проклял редакцию журнала, назвав их "шайтанами, сатанистами", "низкими, подлыми людьми" и "двуногими существами".