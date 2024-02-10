Мохамад Могушков дал показания в суде

10 февраля 2024, 06:53

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Обвиняемый по делу об убийстве учителя в школе города Аррас во Франции уроженец Ингушетии Мохамад Могушков впервые дал показания в суде. Он заявил, что намеренно совершил убийство педагога, так как образовательные учреждения формируют идеологию.

Как информировал "Кавказский узел", Мохамад Могушков, которому предъявлены обвинения в убийстве учителя, помещен под арест и отказывался ранее разговаривать со следователями, вместе с ним арестованы его младший брат и кузен. Отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к делу о терроризме, отметили 19 октября 2023 года французские СМИ. Они также уточнили, что семья приехала во Францию из Ингушетии, а не из Чечни, как это сообщалось ранее.

Во Франции обвиняемый в убийстве учителя уроженец Ингушетии Мохаммед Могушков впервые дал суду показания по делу об убийстве учителя, передали 9 февраля "Кавказ. Реалии"*

Могушков рассказал, что намеренно выбрал своей жертвой преподавателя французского языка и литературы, так как через французский "можно передать страсть и любовь к республике, к демократии, к правам человека", отметило на своем сайте "Radio France".

Уроженец Ингушетии также заявил суду, что образовательное учреждение является символическим, что оно является символом рождения системы, и что система должна гарантировать преемственность идеологии для новых поколений, сказано в публикации.

Напомним, 13 октября 2023 года в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего Мохамада Могушкова.

Нападение Могушкова на учителя, предположительно, было приурочено к годовщине аналогичного преступления: 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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