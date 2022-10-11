Приговор по делу о пытках Курашовой разочаровал пользователей соцсетей

11 октября 2022, 19:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Приговор в виде трех с половиной лет лишения свободы двум силовикам по делу о применении насилия к жительнице Хасавюрта Юлдуз Курашовой излишне мягок, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" писал, что прокурор потребовал приговорить к 5,5 года лишения свободы двух силовиков, обвиняемых в пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой, а третьей подсудимой назначить условный срок за фальсификацию доказательств. Некоторые пользователи "ВКонтакте" сочли мягким предложенное наказание и предложили ужесточить его.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Она также заявила, что у нее была взята крупная сумма денег в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела. Дело в отношении силовиков поступило в суд в марте 2021 года. Изначально речь шла также о вымогательстве, но при передаче дела в суд такой статьи УК РФ обвиняемым уже не вменялось. Два силовика были обвинены в превышении полномочий с применением насилия и фальсификации доказательств, женщина-подсудимая обвинена лишь в фальсификации доказательств.

Хасавюртовский городской суд признал полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации доказательств в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата, сообщила вечером 10 октября в своем Telegram-канале "Команда против пыток".

Полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева признали виновными по двум статьям - превышение должностных полномочий с применением насилия и фальсификация.Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова. Она приговорена к одному году условно, говорится в публикации.

"Это первый обвинительный приговор сотрудникам правоохранительных органов в нашей практике за применение насилия в отношении задержанных в Северо-Кавказском федеральном округе", – сообщила команда.

Потерпевшая удовлетворена приговором, говорится в публикации. "Суд учёл все обстоятельства, оценил все доказательства, на наш взгляд, в строгом соответствии с законом. Наша доверительница и мы удовлетворены приговором, даже несмотря на то, что в качестве дополнительного наказания просили лишить суд Алиева и Сайпулаева специальных званий "капитан полиции" и "лейтенант полиции", чего сделано не было", - приводятся слова юриста проекта Магомеда Аламова.

Под публикацией в Telegram-канале "Команды против пыток", по состоянию на 19.20 мск 11 октября, нет комментариев. Под этой же публикацией в аккаунте правозащитной организации в "ВКонтакте" к этому времени размещено 11 комментариев.

"Почему такой мягкий приговор?" - поинтересовался Эспер Эсперанто. "Если не предполагать что выйдут по удо, неплохие результаты", отметил Азрет Али. "Системе выгодно чтоб фальсификации продолжались, потому ничего не меняется, а сажают только таких, кто вообще не позаботился о том, чтобы замести следы", - предположил он же в другом комментарии.

Напомним, силовики задержали Юлдуз Курашову, которая ехала в такси с подругой, 26 марта 2020 года в Хасавюрте. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о сбыте наркотиков. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. 5 декабря 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а синяки у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.