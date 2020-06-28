Пользователи соцсетей раскритиковали Минздрав Дагестана за проверки в больнице

28 июня 2020, 12:40

Минздрав Дагестана объяснил проверку в городской клинической больнице Махачкалы жалобой на покупку лекарств пациентом за свой счет. Пользователи соцсетей указали, что за нехватку лекарств в больнице должно отвечать министерство и поддержали главврача больницы.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан является лидером по количеству смертей от коронавируса и по числу заболевших среди регионов СКФО. По данным на 27 июня, от COVID-19 в республике умерли 369 человек, общее число инфицированных составило 7636.

В Дагестане помимо смертей от коронавируса, 820 человек еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

На официальном сайте Минздрава Дагестана и на странице министерства в Instagram опубликована информация о проводимой в городской клинической больнице Махачкалы проверке. Поводом, по данным Минздрава, послужила жалоба жительницы Махачкалы.

"Женщина обратилась на имя президента страны Владимира Путина. В начале мая в городской клинической больнице скончалась ее 20-летняя невестка, попавшая в больницу после того, как заразилась COVID-19. Заявительница пожаловалась на отсутствие в медицинской организации лекарств. По ее словам, за время болезни родственницы, им пришлось за свой счет закупить медикаментов на общую сумму 210 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Как отмечает министерство, "создана специальная комиссия, для объективности опрашиваются и другие пациенты, которые получали медицинскую помощь в указанный период в данном лечебном учреждении".

Пресс-секретарь больницы Исрафил Исрафилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в апреле лечебное учреждение было перепрофилировано в качестве резервного под инфекционный госпиталь на тысячу мест для больных с диагнозом COVID-19.

"В самый пик заболеваемости, когда в городской клинической больнице Махачкалы находилось 1020 человек, ни один чиновник из Минздрава Дагестана даже близко не подошел к забору больницы. Ни разу не позвонили и не спросили, какая помощь нужна медицинскому персоналу. За все время пандемии пресс-служба Минздрава игнорировала положительные новости из ГКБ. Зато на следующий день после Дня медицинского работника министр здравоохранения РД отправляет в больницу агрессивно настроенных ревизоров с проверкой", - говорит Исрафилов.

По его словам, представители Минздрава обзванивают пациентов больницы, спрашивая – покупали они за свой счет лекарства или нет, на что поступили отрицательные ответы. Исрафилов отметил, что с конца марта в городской клинической больнице Махачкалы проведено более 3 тысяч бесплатных КТ-исследований.

Исрафилов разместил 27 июня на своей странице в Telegram-канале видео. "Главный врач Хаджимурад Малаев встретился с родственницей 20-летней пациентки, которая скончалась в городской клинической больнице Махачкалы... На видео тетя покойной девочки, родная тетя. По её словам, ни один близкий родственник не обращался с жалобой в Министерство здравоохранения Дагестана", - написал он в комментарии к видеоролику. На нем женщина разговаривает за столом с мужчиной. "Мы ни одно лекарство не покупали, ни одну таблетку не покупали", - говорит она.

Жительница Махачкалы Зайнаб, пролежавшая в данной больнице две недели с двусторонней пневмонией, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее нет претензий к персоналу. "Лечили и кормили хорошо, лекарства я не покупала. Со мной в палате были три человека, никто не жаловался, что врачи просили покупать медикаменты", - говорит женщина.

Врач одной из махачкалинских больниц на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что министерство здравоохранения республики подвергалось критике со стороны персонала больниц и пациентов за то, что не смогли вовремя обеспечить лечебные учреждения лекарствами и средствами защиты.

"В ГКБ Махачкалы доставляли самых тяжелых пациентов со всей республики, так как здесь были организованы лучшие условия. О ходе лечения комментарии пациентов и врачей регулярно публикуются на странице учреждения и пресс-службы в соцсетях. Такая "популярность", вероятно, не понравилась министерству", - говорит врач.

Он добавил, что сенатор Сулейман Керимов подарил Городской клинической больнице Махачкалы современное оборудование для лечения больных коронавирусом. Кроме этого, работники больницы получили денежные премии от Сулеймана Керимова. "Подобная целевая поддержка от Керимова могла стать причиной недовольства министра", - считает врач.

Следователи организовали проверки после обращений сотрудников нескольких медучреждений Дагестана на невыплату стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными больными. Правозащитники получили десятки подобных жалоб от медработников региона, сообщил глава организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Дагестанские активисты в начале мая раскритиковали власти республики за результаты борьбы с коронавирусом и создали "Народный штаб" по борьбе с пандемией. 28 мая в Дагестан прибыла первая группа врачей из Москвы для помощи пациентам с COVID-19, медперсонал также привез с собой партию медицинских препаратов. Жители Дагестана посчитали помощь Москвы запоздалой. 11 июня в республику прибыла вторая группа врачей из Москвы, бригада привезла с собой партию лекарств. В мае военные развернули в Буйнакске и селе Ботлих два полевых госпиталя и палаточных лагеря для пациентов с подозрением на COVID-19.

Пользователи соцсетей указали на вину Минздрава в нехватке лекарств в больницах

Сообщение о проверке в больнице Минздрав Дагестана опубликовал 27 июня также на своей странице в Instagram, насчитывающей 126 тысяч подписчиков. К 12.00 мск сегодня пользователи поставили под сообщением 1823 отметки "нравится", и оставили два комментария. Они раскритиковали ведомство, указав, что ответственность за обеспечение медицинскими препаратами лежит на нем.

"Минздрав, вы же должны их обеспечить лекарствами, вы где были, когда людям помощь нужна была? А сейчас вы решили проверить. Вас бы проверить, как вы там работаете. Все врачи достойно поработали", - написал s500ss0505.

"А причем тут медорганизация? Если бы Минздрав обеспечивал всем необходим, такого не произошло бы!" - возмутился ___butterfly___effect___.

Сообщение о проверке Минздрава республики было также опубликовано в сообществе "Дагестан-online" в Facebook. Пользователи оставили под ним 155 комментариев по состоянию на 12.15 мск сегодня.

"Странно, что никто не проверяет работу самого Минздрава... Если, чего-то в больнице и не хватало, так это по вине самого Минздрава", - считает Фатима Дадаева.

"Единственная больница, которая по настоящему работала", - указала Амина Магомедова.

Пользователи соцсети вступились за главврача больницы Хаджимурада Малаева.

"Отличный, грамотный врач, прекрасный организатор. Один из первых, который подготовлено встретил больных и оказывал помощь всем дагестанцам", - написала Гульнара Мирзабекова.

"Сначала нужно проверить все больницы, кто как подготовился к встрече с коронавирусом. Кому-то явно не по душе честная и порядочная работа Малаева", - считает Абдурахимов Магомед.

"А кто проведёт проверку по не одной сотне погибших из-за отсутствия подготовки и лекарств? За это должен нести ответственность руководящий состав Минздрава. Малаев как главврач, со слов больных, боролся в месте с коллективом за жизнь каждого", - написал Магомед Исмаилович.

"Ушел бы Малаев в пик эпидемии на больничку орден даром получил бы!" - иронично заметил Магомед Муртузович.

Сотрудники Центральной городской больницы Дагестанских Огней, главврачу которой присвоено звание "Заслуженный врач Дагестана" за работу с зараженными коронавирусом пациентами, заявили, что медучреждение не было готово к эпидемии, пациенты и врачи покупали лекарства за свой счет, средств защиты не хватало, из-за чего многие медработники заболели. Главврач опровергла слова подчиненных.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".