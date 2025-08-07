Махачкалинцы из Редукторного поселка второй раз за сутки сообщили об отсутствии электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопреки заверениям властей о возобновлении энергоснабжения жители поселка заявили, что электроэнергия в их домах вновь не подается.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную уличную акцию из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено.

Жители Махачкалы регулярно жалуются на проблемы с электричеством и водоснабжением. В конце июля махачкалинцы пожаловались на длительные отключения света, длящиеся по несколько суток. О частых отключениях заявляли, в частности, жители мирокрайона Редукторный. Чиновники объясняли перебои со светом ремонтными работами и аномальной жарой.

«Энергоснабжение в основной части поселка уже восстановлено, однако остаются несколько многоквартирных домов, где работы продолжаются», - сообщила мэрия Махачкалы в своем Telegram-канале в 0.13 мск.

Однако с утра 7 августа часть Редукторного поселка вновь была обесточена, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» местные жители. «Нет света и воды на улице Булача, люди в невыносимом положении, телефоны экстренных служб не отвечают», - сказал Гаджимурад.

«Нет света по проспекту Петра Первого, в многоэтажках не работают лифты, отключились подающие воду насосы», - рассказал Исмаил.

Об отсутствии электричества по улицам Габитова и Лаптиева, сообщили жители этого микрорайона.

Проблемы электроснабжения в Редукторном сохраняются не один год: летом 2024 года жители поселка провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества, после чего "Дагэнерго" отчиталось, что энергоснабжение домов в поселке восстановлено.

«Терпение лопнуло»

Вечером 6 июля, когда жители Редукторного поселка протестовали из-за отсутствия света в соседнем Каспийске, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава Дагестана Сергей Меликов участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию первого президента Дагестана Муху Алиева.

«Дагестан должен помнить Козака как полпреда президента в ЮФО и как влиятельного политика, имя которого дали аналитической справке "Об обстановке в Республике Дагестан и мерах по её стабилизации" в 2005 году. … Она носила характер сенсации хотя бы по тому, что многочисленные слухи о коррумпированности дагестанского руководства оказались документально подтверждены. Будет ли по итогам приезда Козака в Дагестан написана очередная справка, посвящённая обстановке в Республике Дагестан, и будет ли в ней хотя бы пару абзацев о мерах по ее стабилизации мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но учтем, что Махачкала уже второй месяц живет без света и воды, а терпение народа, уставшего жить в каменном веке, лопнуло», - говорится в опубликованной 6 августа публикации в телеграм-канале издания "Черновик".

Отметим, что прокуратура Дагестана днем 6 августа отчиталась, что в работе "Дагэнерго" были выявлены существенные нарушения. Энергетики не соблюдали обязательные требования к устройству электроустановок, систем электроснабжения и электросетей, защитным мерам электробезопасности, выбору изоляции и устройству заземлений, что повлекло увеличение количества аварий и инцидентов на энергообъектах Дагестана. "В частности, выявлены существенные нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в рамках прокурорской проверки по факту возгорания 26 июля 2025 года силовых кабелей на подстанции "Новая" города Махачкалы, в результате чего были отключены от электроснабжения более 90 тысяч жителей", - говорится в официальном сообщении ведомства.