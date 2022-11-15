США ввели санкции против родственников Сулеймана Керимова

15 ноября 2022, 09:11

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Минфин США ввел санкции против супруги сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова Фирузы Керимовой, а также его дочерей Гульнары и Амины, сына Саида и племянника Наримана Гаджиева. Ограничения введены также и против партнеров Керимова.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля началась военная спецоперация российских войск на Украине, в связи с чем Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции. 15 марта стало известно, что сенатор от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Сулеймана Керимова.

Санкции против членов семьи Сулеймана Керимова ввело управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Ограничения введены против супруги парламентария Фирузы Керимовой, двух его дочерей Гульнары и Амины, а также сына Саида, сообщило РБК вечером 14 ноября.

Под санкции также попали компании, которые, по информации ведомства, принадлежат Гульнаре Керимовой – Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS.

Также ограничения введены против гражданина Швейцарии Лорина Каца, который является президентом всех четырех компаний, и подконтрольной ему швейцарской фирмы Alstone Investment AG, передал "Интерфакс".

Под санкции попали племянник Керимова Нариман Гаджиев, которого власти США считают финансовым посредником Керимова, гражданин Швейцарии Александр-Вальтер Штудхальтер, по версии OFAC он управлял компаниями Керимова, председатель совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, которого OFAC называет бывшим руководителем инвестиционной фирмы Керимова, а также сыновья Штудхальтера и восемь связанных с ним организаций.

Кроме того OFAC заблокировала восемь самолетов авиакомпании бизнес-класса Emperor Aviation, которую связывает с Керимовым, сообщил "Коммерсант".

Напомним, уроженец Дербента Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана с 2008 года. 30 сентября дагестанские парламентарии единогласно проголосовали за его кандидатуру на должность представителя республики в Совете Федерации.

Керимов известен в Дагестане благотворительными проектами. В октябре 2020 года ему было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы. Керимов занимается благотворительностью и за пределами Дагестана, а его благотворительные акции никак не связаны с выборами, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сулейман Керимов как крупная политическая фигура не нуждается в проведении благотворительных акций для повышения своего политического рейтинга и решения политических задач, отметил, в частности, главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов по итогам 2021 года возглавил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние уменьшилось в 2021 году.

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