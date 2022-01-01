Сулейман Керимов. Фото: пресс=служба Совета Федерации, council.gov.ru https://ru.wikipedia.org/

01 января 2022, 06:54

Керимов стал самым обедневшим из российских миллиардеров в прошедшем году

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов возглавил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние уменьшилось в 2021 году. 

Рейтинг составлен журналом Forbes. По данным издания, семье Сулеймана Керимова принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс". 

По оценке журнала, состояние Керимова за 2021 год уменьшилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд.  Основным фактором, повлиявшим на потери Керимова стало падение цен на золото.

На втором месте оказался основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, состояние которого за год снизилось на $2,93 млрд, до $9,29 млрд. Тройку антирейтинга замыкает Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта "Домодедово", состояние которого уменьшилось за год на $668 млн, до $1,8 млрд.

"Кавказский узел" сообщал. что уроженец Дербента, предприниматель и совладелец ряда крупных компаний Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана с 2008 года. 30 сентября дагестанские парламентарии единогласно проголосовали за кандидатуру сенатора Сулеймана Керимова на должность представителя республики в Совете Федерации.

Он известен в Дагестане своими благотворительными проектами. В октябре 2020 года Керимову было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы. Керимов занимается благотворительностью и за пределами Дагестана, а его благотворительные акции никак не связаны с выборами, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сулейман Керимов как крупная политическая фигура не нуждается в проведении благотворительных акций для повышения своего политического рейтинга и решения политических задач, указал, в частности, главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Сулеймана Керимова

Примечание:

"Аналитики назвали роль главы Дагестана ключевой при выборе спикера парламента", "Пользователи соцсети раскритиковали составителей списков на помощь от Керимова", ""Единая Россия" набрала ноль голосов на семи участках в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 января 2022, 09:49

01 января 2022, 08:53

  • 1 Пользователи Instagram высмеяли награждение Кадырова медалью за правозащиту

    Рамзан Кадыров необоснованно причислил себя к правозащитникам, приняв награждение медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики", насмешливо указали пользователи соцсети. Многие из них обратили внимание, что чеченский омбудсмен поощрил Кадырова после массовых похищений родственников оппонентов руководства Чечни.

01 января 2022, 07:53

  • Итоги лотереи для привитых от COVID-19 объявлены в Грузии

    Победитель итогового розыгрыша лотереи для вакцинированных от коронавируса выиграл сумму, эквивалентную 32 тысячам долларов. Всего в лотерее приняли участие более 17 тысяч человек, сообщила Национальная лотерея Грузии.

01 января 2022, 05:49

  • США, ЕС и еще три страны осудили Россию за ликвидацию "Мемориалов"*

    Страны Запада сожалеют о решении Верховного суда России запретить Международное историко-просветительское общество "Мемориал", а также Московского городского суда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Эта попытка заставить замолчать правозащитников, которые разоблачали преступления в том числе на Северном Кавказе последовала за месяцами углубления систематических репрессий в России, заявили ЕС, США, Австралия, Канада и Великобритания.

01 января 2022, 04:59

  • Активисты объяснили свой протест против нового храма в Краснодаре

    Краснодарская городская комиссия отправила на доработку предложения о строительстве храма на набережной, против которого протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Однако решение было принято не по требованию активистов, а из-за претензий к технической стороне. В случае, если огрехи будут устранены, участок вновь может быть предложен под строительство культового сооружения, уверены защитники набережной, которые считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи