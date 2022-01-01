Керимов стал самым обедневшим из российских миллиардеров в прошедшем году

01 января 2022, 06:54

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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов возглавил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние уменьшилось в 2021 году.

Рейтинг составлен журналом Forbes. По данным издания, семье Сулеймана Керимова принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс".

По оценке журнала, состояние Керимова за 2021 год уменьшилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд. Основным фактором, повлиявшим на потери Керимова стало падение цен на золото.

На втором месте оказался основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, состояние которого за год снизилось на $2,93 млрд, до $9,29 млрд. Тройку антирейтинга замыкает Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта "Домодедово", состояние которого уменьшилось за год на $668 млн, до $1,8 млрд.

"Кавказский узел" сообщал. что уроженец Дербента, предприниматель и совладелец ряда крупных компаний Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана с 2008 года. 30 сентября дагестанские парламентарии единогласно проголосовали за кандидатуру сенатора Сулеймана Керимова на должность представителя республики в Совете Федерации.

Он известен в Дагестане своими благотворительными проектами. В октябре 2020 года Керимову было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы. Керимов занимается благотворительностью и за пределами Дагестана, а его благотворительные акции никак не связаны с выборами, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сулейман Керимов как крупная политическая фигура не нуждается в проведении благотворительных акций для повышения своего политического рейтинга и решения политических задач, указал, в частности, главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Сулеймана Керимова.