Прокуратура во Франции заинтересовалась виллами дочери Сулеймана Керимова

30 ноября 2022, 07:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура начала проверку сведений французского ведомства по борьбе с отмыванием денег о том, что дочь российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова потратила 268 миллиона евро на покупку структур, владеющих четырьмя роскошными виллами.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года прокурор Ниццы сообщил, что Сулейману Керимову предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов, и сенатор заплатил залог в размере 20 миллионов евро, чтобы остаться на свободе. Новое обвинение связано с недвижимостью на Лазурном берегу, в частности, виллы Hier, которую Керимов, по версии правоохранителей, купил за 127 миллионов евро, тогда как по документам ее цена составляла 35 миллионов. Сам Керимов отверг все обвинения.

20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В декабре того же года суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. 28 июня 2018 года французские правоохранители сняли с Керимова обвинения и перевели его в статус свидетеля, и 13 июля того же года Керимов вернулся к работе в Совете Федерации. Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

Прокуратура во Франции начала расследование после того, как выяснилось, что дочери Сулеймана Керимова Гульнаре принадлежит «несколько роскошных вилл» на Ривьере. Прокуратура намерена выяснить, каким образом 32-летняя Гульнара Керимова приобрела компании, владеющие виллами, и кто является конечным бенефициаром, сообщил 29 ноября "Коммерсант".

Четыре виллы, заинтересовавшие прокуроров, расположены в так называемой "Бухте миллиардеров" на берегу Лигурийского моря. Проверку начали после публикации июньского отчета французского органа по борьбе с отмыванием денег (Tracfin). По версии ведомства, Гульнара Керимова потратила 268 миллиона евро на покупку структур, владеющих недвижимостью, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид.

Адвокат Никита Сычев, представляющий интересы семьи Керимовых, отверг подозрения в незаконности сделки. По его словам, отчет Tracfin "касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил", пишет издание.

Новое расследование стало продолжением дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году в Ницце в отношении Керимова, уточняет "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 14 ноября Минфин США ввел санкции против супруги Сулеймана Керимова Фирузы Керимовой, а также его дочерей Гульнары и Амины, сына Саида и племянника Наримана Гаджиева. Под санкции также попали компании, которые, по информации ведомства, принадлежат Гульнаре Керимовой – Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS.

Сам Керимов в марте был включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи с военной операцией на Украине.

Сулейман Керимов - уроженец Дербента, предприниматель и совладелец ряда крупных компаний, он является сенатором от Дагестана с 2008 года, в 2021 году был переизбран сенатором. Керимов известен в Дагестане своими благотворительными проектами. "Кавказский узел" опубликовал биографию Сулеймана Керимова.

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