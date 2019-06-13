Правозащитники назвали причины слабого общественного резонанса от дела Кочесоко

13 июня 2019, 18:56

Задержание черкесского активиста Мартина Кочесоко не вызвало такой же резонанс, как дело московского журналиста Ивана Голунова, поскольку россияне привыкли к нарушениям прав человека на Северном Кавказе, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова, писавшего в том числе и о юге России, по делу о торговле наркотиками. После задержания Голунова по всей России, в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Махачкале прошли акции в поддержку журналиста. 11 июня стало известно, что полиция решила закрыть дело Голунова, так как проведенные экспертизы не дали доказательств причастности журналиста к торговле наркотиками.

Руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко полицейские в Нальчике задержали 7 июня. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали и отправили в изолятор. Петицию с требованием освободить черкесского активиста Мартина Кочесоко, размещенная на сайте Changе.org 9 июня, 18.45 мск 13 июня набрала 3 331 подпись. Активист утверждает, что ему подбросили наркотики. При этом в конце мая Мартин Кочесоко сообщал о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность".

Правозащитники указали на весомую роль огласки в делах о наркотиках

Общество играет большую роль в судебных делах, заявил руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

Однако, по его словам, далеко не каждый человек добивается поддержки общества. "Очень важен географический фактор: если журналиста преследуют в Москве, на виду у сотрудников крупных федеральных изданий, то волей-неволей начинаешь задумываться – а может, я следующий? Ощущение опасности выливается в протесты. С Кавказом несколько иначе. Все привыкли, что это далеко, а беспредел там уже давно зашкаливает и привычен, поэтому быстрой реакции на задержания кавказских общественников и журналистов ждать не стоит", - уверен Орлов.

При этом он отметил, что на Северном Кавказе чаще все же подбрасывают оружие. "Но это поставлено на поток. Обычно свидетелей в данной ситуации нет, а суд считает показания силовиков приоритетнее", - пояснил правозащитник.

В том, что дело Голунова превратилось в медийную доминанту, важную роль сыграла его "столичная прописка", уверен политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

"Дело Ивана Голунова сегодня превратилось в суперинформационный повод, который формирует национальную информационную повестку, вытесняя, если не все, то очень многие другие поводы. В том числе и схожие эпизоды, имеющие место в регионах России. Безусловно, важную роль играет "столичная прописка" дела Голунова, его профессиональная репутация и уровень представляемого им СМИ. То, что к защите Ивана Голунова присоединились практически все известные представители российской медийной сферы, лидеры московского общественного мнения, делает "дело Голунова" в известной степени неповторимым. Региональным эпизодам со схожим сюжетом с этим инфоповодом тягаться просто невозможно", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Серенко.

По мнению политолога, "московское общественное мнение показало свою "мягкую силу", которая оказалась эффективным рычагом давления". "Тем более, что у московской полиции оказались ожидаемо слабые позиции в деле", - считает Серенко.

Он также выразил уверенность, что "любой региональный скандал, не только произошедший на Кавказе, вызывает значительно меньший резонанс, чем скандал в Москве". "Это вполне традиционное явление для России: столица и столичные информационные поводы всегда доминируют перед региональными, если, конечно, последние не сопровождаются крупными человеческими жертвами… Такие случаи, как с Голуновым, необходимо предавать массовой огласке, потому что произвол властей, чиновников, силовиков пока еще боится огласки" - считает политолог.

Задержание руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко не вызвало большого резонанса, однако внимание к этой истории "еще будет проявлено", считает Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Нельзя сказать, что на Кавказе не работает метод всеобщего освещения истории. Например, кампания за Оюба Титиева, за которого вступились очень весомые люди, привела к тому, что правозащитнику назначили колонию-поселения вместо обычной тюрьмы. Однако для того, чтобы общественный резонанс был высоким, необходимо работать, тратить много сил", - пояснила Ганнушкина.

18 марта чеченский правозащитник, глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был признан виновным в хранении наркотиков и приговорен к четырем годам колонии-поселения. Титиев настаивал на своей невиновности и том, что наркотики ему были подброшены силовиками, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Перед приговором Титиеву ПЦ "Мемориал" представил 10 фактов, свидетельствующих о фальсификации уголовного дела. Суд над Титиевым широко освещался в прессе, его посещали иностранные дипломаты. В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов и министр информации Джамбулат Умаров отметили, что приговор, вынесенный Оюбу Титиеву был мягче того, которого добивалось обвинение. Они объяснили это невмешательством чеченских властей в судебный процесс.

Схема подбрасывания наркотиков отработана и успешно применяется, считают эксперты

Независимо от абсурдности задержания, нелепости доказательств и процессуальных ошибок при проведении следственных мероприятий, схема по подбросу наркотиков работает во всех случаях, уверена Светлана Ганнушкина. "Например, возьмем дело журналиста Жалауди Гериева. Кому в здравом уме придет в голову, что человек с билетами на самолет в Москву, где он должен был участвовать в конференции, ушел на кладбище с анашой для собственного употребления? Само следствие, которое было проведено потрясающе халатно, доказало невиновность Гериева. И эта практика поставлена на поток", - уверена правозащитница.

Корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев, также как и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, был осужден в Чечне по делам о наркотиках. О том, как развивались события, детально описано в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

По ее мнению, схема с подбросом наркотиков далеко не единственная, если необходимо воздействовать на неугодного человека, однако "прибегать к иным методам давления силовикам нет необходимости". "Это самый простой и действенный способ избавиться от человека. Есть, конечно, и иные, но зачем их искать, раз есть проверенный? К слову, в деле Титиева был эпизод: на суде свидетельницу спросили, что именно было найдено у Оюба, и та с непосредственностью ответила вопросом на вопрос: "Ну, что у вас там подкладывают - анашу или марихуану?" Это было и смешно, и грустно", - сказала Ганнушкина.

Схема подброса наркотиков востребована силовиками из-за своей действенности и простоты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"Это проще простого! Наркотики имеют маленький объем и вес, их просто засунуть в сумку, карман одежды. В свою очередь подставные понятые подо всем подпишутся. Силовики грубо нарушают закон, в котором прописано, что задержание должно быть зафиксировано на видео", - пояснил Черноусов.

По его словам, бороться с подбросом наркотиков необходимо через адвоката. "Прежде всего, при задержании ни в коем случае нельзя давать показания. Нужно отказываться от подписания документов. Сразу же надо вызвать адвоката, который будет фиксировать все нарушения. Золотой стандарт – это резонанс, общественное мнение, которого система очень боится", - закончил Черноусов.

Отметим, что сторонники Кочесоко не верят в его причастность к употреблению или распространению наркотиков. На активиста и его семью начали оказывать давление после круглого стола в Нальчике о проблемах федерализма.

На "Кавказском узле" размещена биография Мартина Кочесоко.