Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com

12 июня 2019, 17:44

Число подписей под петицией в поддержку Кочесоко приближается к 3 тысячам

Петицию с требованием освободить черкесского активиста Мартина Кочесоко, задержанного в Нальчике, за три дня подписали около 3 тысяч человек. Активист утверждает, что ему подбросили наркотики. О фальсификации дела о наркотиках заявлял и московский журналист Иван Голунов, который был освобожден благодаря общественному резонансу в связи с его делом.

Как писал "Кавказский узел", руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко полицейские в Нальчике задержали 7 июня. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали и отправили в изолятор.  На сайте Changе.org 9 июня была опубликована петиция под названием "Свободу Мартину Кочесоко!". Автор петиции Тина Лахова отмечает, что незадолго до задержания активист подвергался давлению со стороны властей, а в сети появлялись порочащие публикации о нем. К 20.24 мск 10 июня петиция собрала 2 008 подписей.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

По состоянию на 17.40 мск 12 июня петиция в поддержку Мартина Кочесоко собрала 2 902 подписи.  

"Знаю, что Мартин не виноват, он патриот!", - написал под петицией Hashba Astik. "Я подписала, потому что не верю, что такой человек мог заниматься такими делами! Мартин Кочесоко один из лучших", - написала Маргарита Князева. "Я против беззакония ", - отметил Халид Омаров. "Я подписываю эту петицию, потому что Кочесоко порядочный человек, он ни в чем не виноват, более того, такие люди нужны и полезны обществу!!!" – заявил Александр Охтов.

Пост Марияны Нагоевой в Facebook, попавший в "Топ 10" северокавказской блогосферы. https://www.facebook.com/mariyana.nagoeva/posts/1854744971292526Пост пользователя Facebook Марияны Нагоевой с просьбой подписать петицию в поддержку Матрина Кочесоко попал в "Топ 10" северокавказской блогосферы. "Я лично знакома с Мартином, и знаю, что он не употребляет никаких наркотических веществ! Друзья! Прошу вас, пройдите по ссылке и подпишите петицию! Если не можете и не умеете сами - попросите знакомых, детей, родственников! Жизнь молодого человека под угрозой! Завтра на его месте может оказаться любой! Не будьте равнодушными!" - написала Марияна Нагоева.

На том же сайте Changе.org опубликована и петиция в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который был задержан 6 июня силовиками в Москве по делу о торговле наркотиками. 11 июня МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено и дело против него будет закрыто.  Журналист уже находится на свободе. Петиция в его поддержку под названием «Свободу журналисту Ивану Голунову - автору расследований коррупции!», размещенная 7 июня, по состоянию на 17.40 мск 12 июня собрала 184 496 подписей.

Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывали преследование с профессиональной деятельностью.

Примечательно, что МВД решило закрыть дело Голунова после многочисленных акций в поддержку журналиста, которые прошли по всей России в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале. На пикет в защиту Голунова 11 июня выходили и шестеро журналистов в Ростове-на-Дону, они  узнали о прекращении дела в отношении московского коллеги во время своей акции и объяснили это общественным резонансом.

Сегодня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова, которая планировалась еще до его освобождения. На нее вышли, по данным столичного управления МВД, около 1200 человек, более 200 из которых были задержаны, передал ТАСС в 14.25 мск.

В поддержку Мартина Кочесоко также проводились акции, в частности 9 июня в Махачкале, но они не носили столь массового характера.  Стоит отметить, что в защиту Кочесоко выступили члены СПЧ при Президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков, лидеры ряда черкесских организаций.

"Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Мартине Кочесоко. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО", "Правозащитники сочли справедливым решение об освобождении Титиева", "Волгоградские активисты на пикете в поддержку Голунова потребовали сменяемости власти".

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