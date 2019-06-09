Участники акции в Махачкале отпущены из полиции

09 июня 2019, 17:18

Активисты, задержанные в Махачкале на акции в поддержку Ивана Голунова и Мартина Кочесокова, отпущены из отдела полиции. Участники акции осудили также преследование Оюба Титиева и Жалауди Гериева в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинские активисты Арсен Магомедов и Мурад Манапов были доставлены в отдел полиции после записи видеообращения в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова и черкесского активиста Мартина Кочесоко, задержанного в Кабардино-Балкарии.

6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Задержанных Арсена Магомедова и Мурада Манапова отпустили из отдела полиции примерно через два часа после задержания. «В отделе полиции с нас взяли объяснение по поводу акции. На нас не составили протокол, после объяснений отпустили», - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо Магомедова и Манапова на акции был задержан также руководитель агентства журналистских расследований Магомедбек Магомедов. «Меня тоже доставили в отдел полиции. Установили личность, взяли объяснение по поводу моего участия в акции в поддержку Голунова, сфотографировали меня. На меня протокол не был составлен, примерно через 2,5 часа меня опустили», - сообщил он "Кавказскому узлу".

Площадка в парке Ленинского комсомола, где собрались активисты, определена парламентом Дагестана как место для проведения публичных мероприятий численностью до 100 человек. Полицейским Арсен Магомедов показывал это распоряжение, но силовики настояли, что активисты должны проехать с ними.

Всего в акции приняли участие восемь человек. Активисты собрались в парке, некоторые из них на камеру высказали свою позицию по поводу дела Ивана Голунова и других активистов, преследуемых властями. В своем видеообращении махачкалинцы выразили солидарность с задержанными, назвав преследования журналистов и активистов недопустимыми.

Участница акции, журналист Наталья Захарова, потребовала немедленного освобождения Голунова. «Мы требуем чтобы Ивана Голунова немедленно отпустили, чтобы с него были сняты все обвинения. Мы также требуем, чтобы расследовали его притеснения и преследования. Должны быть прекращены дела, в которых есть политический мотив, должны расследоваться случаи использования наркотиков для преследования активистов. Закон должен защищать тех кто работает на общество», - заявила Захарова "Кавказскому узлу".

Дело Голунова - сигнал для всех активистов, поскольку преследования могут коснуться любого, отметила член общественной палаты Дагестана и журналист Дина Бийгишиева.

«Я пришла на акцию, потому что дело Голунова касается каждого из нас. Свободная пресса - это основа демократии , основа законности и правопорядка. Нельзя допускать, чтобы на независимых журналистов давили, чтобы заглушили их голос», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Собравшиеся выразили поддержку не только Голунову, но и другим журналистам и активистам, которые подверглись преследованию. «Мы сегодня собрались в поддержку Ивана Голунова и кабардино-балкарского активиста Мартина Кочесоко. Мы возмущены фактом их преследования: мы доверяем этим людям и уверены, что они не могли заниматься тем, что им инкриминируется. Мы также считаем незаконным преследование чеченского правозащитника Оюба Титиева и журналиста "Кавказского узла" Жалауди Гериева. Мы считаем недопустимой практику подбрасывания наркотиков и других запрещенных веществ людям, которые действуют в интересах общества», - заявил "Кавказскому узлу" Арсен Магомедов.