09 июня 2019, 14:52

Два активиста задержаны в Махачкале после критики в адрес силовиков

Махачкалинские активисты Арсен Магомедов и Мурад Манапов доставлены в отдел полиции после записи видеообращения в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова и черкесского активиста Мартина Кочесоко.

Как писал "Кавказский узел", активист Арсен Магомедов организовал акцию в поддержку арестованного московского журналиста Ивана Голунова и был доставлен в полицию в Махачкале.

6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Активисты движения "Город Наш" записали видеообращение в поддержку журналиста Ивана Голунова и руководителя общественной организации "Хабзэ" из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Видео махачкалинцы успели записать до задержания. «Мы собрались здесь чтобы защитить наших коллег, Ивана Голунова и активиста Мартина Кочесоко, которым подбросили наркотики. Мы требуем пресечь любые незаконные действия по преследованию активистов и журналистов. Мы видим угрозу и для самих себя, поэтому мы призываем власти обеспечить порядок и законность. Свободу журналистам и активистам!» - сказал в обращении активист "Город Наш" Арсен Магомедов.

Полицейские, прибывшие к месту акции, потребовали, чтобы Магомедов дал объяснения в отделе полиции. Магомедов пытался объяснить, что активисты ничего противозаконного не делали и находятся в специально определенном для проведения массовых мероприятий, однако его заставили пройти в машину. Вместе с Магомедовым в полицию доставили еще одного участника акции, Мурада Манапова.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сопоставил преследование Голунова и делами о наркотиках в Чечне. "Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный в своем Telegram-канале. Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по обвинениям в хранении наркотиков, их дела описаны в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева",  "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Как писал "Кавказский узел", силовики в Кабардино-Балкарии задержали  7 июля руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. В ходе досмотра его автомобиля был обнаружен пакет с наркотиками, сообщил активист Азамат Шормоков.

Примечание:

"Волгоградцы отнеслись равнодушно к пикету в защиту Голунова", "Активисты в Махачкале призвали власти обсуждать строительство культовых зданий с жителями", "Махачкалинцы поддержали протест против строительства храма в Екатеринбурге".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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