Арсен Магомедов после задержания. Скриншот со страницы Светланы Анохиной в Facebook https://www.facebook.com/mk.ksana/posts/10206236338704449

09 июня 2019, 12:30

Организатор акции в поддержку Голунова задержан в Махачкале

Активист Арсен Магомедов, организатор акции в поддержку арестованного московского журналиста Ивана Голунова, доставлен в полицию в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Активист движения "Город Наш" Арсен Магомедов организовал сегодня акцию в поддержку Голунова в парке Ленинского комсомола. Акция планировалась в месте, специально отведенном для проведения публичных мероприятий. Магомедова задержали и доставили в отдел для объяснений, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Журналист Светлана Анохина уточнила, что Магомедов с другими активистами "Город Наш" собирался "записывать ролики в поддержку Ивана Голунова и Мартина Кочесоко".

Силовики в Кабардино-Балкарии задержали  7 июля руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. В ходе досмотра его автомобиля был обнаружен пакет с наркотиками, сообщил активист Азамат Шормоков.

Акцию Магомедов анонсировал вечером 8 июня. "Махачкалинцы, в #Городнаш возникла идея записать видео в поддержку задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова. [...] мы собираемся и приглашаем всех, кому эта тема интересна", - написал активист на своей странице в Facebook.

Примечание:

"Волгоградцы отнеслись равнодушно к пикету в защиту Голунова", "Активисты в Махачкале призвали власти обсуждать строительство культовых зданий с жителями", "Махачкалинцы поддержали протест против строительства храма в Екатеринбурге".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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