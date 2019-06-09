Организатор акции в поддержку Голунова задержан в Махачкале

09 июня 2019, 12:30

Активист Арсен Магомедов, организатор акции в поддержку арестованного московского журналиста Ивана Голунова, доставлен в полицию в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Активист движения "Город Наш" Арсен Магомедов организовал сегодня акцию в поддержку Голунова в парке Ленинского комсомола. Акция планировалась в месте, специально отведенном для проведения публичных мероприятий. Магомедова задержали и доставили в отдел для объяснений, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Журналист Светлана Анохина уточнила, что Магомедов с другими активистами "Город Наш" собирался "записывать ролики в поддержку Ивана Голунова и Мартина Кочесоко".

Силовики в Кабардино-Балкарии задержали 7 июля руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. В ходе досмотра его автомобиля был обнаружен пакет с наркотиками, сообщил активист Азамат Шормоков.

Акцию Магомедов анонсировал вечером 8 июня. "Махачкалинцы, в #Городнаш возникла идея записать видео в поддержку задержанного в Москве журналиста Ивана Голунова. [...] мы собираемся и приглашаем всех, кому эта тема интересна", - написал активист на своей странице в Facebook.