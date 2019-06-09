Ольга Карпухнова на пикете в Волгограде. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

09 июня 2019, 04:12

Волгограды отнеслись равнодушно к пикету в защиту Голунова

Жители Волгограда Ольга Карпухнова и Владимир Тельпук провели пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. Прохожие равнодушно отнеслись к акции, однако некоторые из них негативно восприняли плакаты, критикующие центральную власть.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Защита Голунова, сославшись на врача скорой помощи, сообщила, что у него "подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома" и потребовала сделать журналисту рентген. Сам Голунов заявил, что получил травмы после задержания. 8 июня Голунов был обвинен в попытке сбыта наркотиков. 

Два одиночных пикета в поддержку журналиста Ивана Голунова прошли 8 июня на аллее Героев с 14.00 мск до 16.00 мск по обе стороны проспекта Ленина. Со стороны Вечного огня стояла Ольга Карпухнова с плакатом «Свободу Ивану Голунову», через дорогу стоял Владимир Тельпук с плакатами, критикующими политику российских властей.

«У нас в России очередная жертва режима – Иван Голунов. У нас можно творить безобразия, можно воровать, а вот рассказывать об этом нельзя... Чем дольше мы молчим, тем жестче беспредел... Я категорически против этого. Я за государство, где есть закон, правоохранительные органы, где мы имеем и голос, и свое мнение», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Карпухнова.

По ее словам, прохожие реагируют на плакаты, критикующие власть.

«Пенсионерки кидаются чуть ли не драться. Кто такой Голунов, никто не знает. Я вышла, чтобы показать, что я в курсе, я против», - сказала Карпухнова.

«Получается, если человек пишет про коррупционеров, то, как правило, он оказывается в тюрьме. И это видно на многих примерах. Оюбу Титиеву также подкидывали наркотики... В нашей стране не наказывают виновных, но наказывают невиновных. Мы следим за этим делом и как-то примеряем его на себя. И с нами может то же самое произойти в любой момент», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Тельпук.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный провел параллели между задержанием Голунова и делами о наркотиках в Чечне. "Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный 8 июня в своем Telegram-канале. Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по делам о наркотиках. О том, как развивались события, детально описано в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Прохожие редко интересовались плакатами на пикете. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"Большинство прохожих равнодушно проходили мимо участников пикета. Некоторые их них пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на политику как местных, так и центральных властей.

Мужчина, гулявший с двумя девочками, представившийся Александром, сказал, что «категорически согласен» с пикетчиками.

«Посмотрите на наш город. Чемпионат прошел, а дальше хоть трава не расти. А трава растет. Город превратился в самые настоящие заросли, в нем нет хозяина. Периодически читаю в прессе, что в Волгоград не едут туристы, и власти сокрушатся на этот счет. Кто же сюда поедет? Мы сами здесь еле выживаем», - сказал он.

Местный житель Денис сказал, что "слышал эту тему в интернете, но почему-то не придал ей значения".

"Я думаю, если бы об этом говорили по телевизору, люди были информированы. А так получается, что про этого парня знает лишь узкий круг людей. Насколько я понял, это больше всего касается журналистов», - сказал он.

Женщина, которая представилась Мариной, рассказала, что знакома с историей Ивана Голунова. Она рассказала, что живет в Брюсселе и приехала в Волгоград к родственнице.

«Здесь прошло мое детство. Искала центральный рынок, но не нашла – рынок закатали в бетон. Нет ни одного частника. А раньше был огромный базар и выбор», - сказала она.

Темур Кабалия. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Член правозащитного совета Волгограда Темур Кобалия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что полностью поддерживает участников пикета. 

«Их поддерживает правозащитный совет Волгограда. Мне кажется, что то, что происходит с Голуновым, неправомерно со стороны правоохранительных органов. Мне кажется также неправомерно сидит и член нашего совета Юрий Гольдер... Плохо, что граждане, которые проходят мимо, не интересуются, о чем идет речь, им все равно. Люди безразличны, когда их это не касается», - сказал он.

Юрию Гольдеру в июле 2017 года было предъявлено обвинение в 16 эпизодах коммерческого подкупа. В мае 2017 года члены "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда", которой руководил Гольдер, выявили более 25 нарушений при оказании услуг в одной из гостиниц. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили сначала 1,5 миллиона рублей, затем эта сумма была снижена до миллиона рублей. полагает следствие. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Акции завершились без инцидентов. По словам Карпухновой, сотрудники полиции подходили к ней, но она отказалась показывать им документы.

Напомним, что 7 июня главные редакторы изданий "Юга.ру" и "Свободные медиа" Артем Беседин и Влад Янюшкин провели в Краснодаре одиночные пикеты в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова.

Примечание:

"Главреды кубанских изданий вышли на акцию в поддержку Голунова", "Иван Голунов обвинен в покушении на продажу наркотиков", "Журналист Голунов отправлен под домашний арест до 7 августа".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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