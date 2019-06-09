Волгограды отнеслись равнодушно к пикету в защиту Голунова

09 июня 2019, 04:12

Жители Волгограда Ольга Карпухнова и Владимир Тельпук провели пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. Прохожие равнодушно отнеслись к акции, однако некоторые из них негативно восприняли плакаты, критикующие центральную власть.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест до 7 августа.

Защита Голунова, сославшись на врача скорой помощи, сообщила, что у него "подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома" и потребовала сделать журналисту рентген. Сам Голунов заявил, что получил травмы после задержания. 8 июня Голунов был обвинен в попытке сбыта наркотиков.

Два одиночных пикета в поддержку журналиста Ивана Голунова прошли 8 июня на аллее Героев с 14.00 мск до 16.00 мск по обе стороны проспекта Ленина. Со стороны Вечного огня стояла Ольга Карпухнова с плакатом «Свободу Ивану Голунову», через дорогу стоял Владимир Тельпук с плакатами, критикующими политику российских властей.

«У нас в России очередная жертва режима – Иван Голунов. У нас можно творить безобразия, можно воровать, а вот рассказывать об этом нельзя... Чем дольше мы молчим, тем жестче беспредел... Я категорически против этого. Я за государство, где есть закон, правоохранительные органы, где мы имеем и голос, и свое мнение», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Карпухнова.

По ее словам, прохожие реагируют на плакаты, критикующие власть.

«Пенсионерки кидаются чуть ли не драться. Кто такой Голунов, никто не знает. Я вышла, чтобы показать, что я в курсе, я против», - сказала Карпухнова.

«Получается, если человек пишет про коррупционеров, то, как правило, он оказывается в тюрьме. И это видно на многих примерах. Оюбу Титиеву также подкидывали наркотики... В нашей стране не наказывают виновных, но наказывают невиновных. Мы следим за этим делом и как-то примеряем его на себя. И с нами может то же самое произойти в любой момент», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Тельпук.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный провел параллели между задержанием Голунова и делами о наркотиках в Чечне. "Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный 8 июня в своем Telegram-канале. Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по делам о наркотиках. О том, как развивались события, детально описано в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Большинство прохожих равнодушно проходили мимо участников пикета. Некоторые их них пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на политику как местных, так и центральных властей.

Мужчина, гулявший с двумя девочками, представившийся Александром, сказал, что «категорически согласен» с пикетчиками.

«Посмотрите на наш город. Чемпионат прошел, а дальше хоть трава не расти. А трава растет. Город превратился в самые настоящие заросли, в нем нет хозяина. Периодически читаю в прессе, что в Волгоград не едут туристы, и власти сокрушатся на этот счет. Кто же сюда поедет? Мы сами здесь еле выживаем», - сказал он.

Местный житель Денис сказал, что "слышал эту тему в интернете, но почему-то не придал ей значения".

"Я думаю, если бы об этом говорили по телевизору, люди были информированы. А так получается, что про этого парня знает лишь узкий круг людей. Насколько я понял, это больше всего касается журналистов», - сказал он.

Женщина, которая представилась Мариной, рассказала, что знакома с историей Ивана Голунова. Она рассказала, что живет в Брюсселе и приехала в Волгоград к родственнице.

«Здесь прошло мое детство. Искала центральный рынок, но не нашла – рынок закатали в бетон. Нет ни одного частника. А раньше был огромный базар и выбор», - сказала она.

Член правозащитного совета Волгограда Темур Кобалия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что полностью поддерживает участников пикета.

«Их поддерживает правозащитный совет Волгограда. Мне кажется, что то, что происходит с Голуновым, неправомерно со стороны правоохранительных органов. Мне кажется также неправомерно сидит и член нашего совета Юрий Гольдер... Плохо, что граждане, которые проходят мимо, не интересуются, о чем идет речь, им все равно. Люди безразличны, когда их это не касается», - сказал он.

Юрию Гольдеру в июле 2017 года было предъявлено обвинение в 16 эпизодах коммерческого подкупа. В мае 2017 года члены "Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда", которой руководил Гольдер, выявили более 25 нарушений при оказании услуг в одной из гостиниц. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили сначала 1,5 миллиона рублей, затем эта сумма была снижена до миллиона рублей. полагает следствие. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Акции завершились без инцидентов. По словам Карпухновой, сотрудники полиции подходили к ней, но она отказалась показывать им документы.

Напомним, что 7 июня главные редакторы изданий "Юга.ру" и "Свободные медиа" Артем Беседин и Влад Янюшкин провели в Краснодаре одиночные пикеты в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова.