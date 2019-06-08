Артем Беседин и Влад Янюшкин. Коллаж "Кавказского узла",

08 июня 2019, 00:45

Главреды кубанских изданий вышли на акцию в поддержку Голунова

Главные редакторы изданий "Юга.ру" и "Свободные медиа" Артем Беседин и Влад Янюшкин провели в Краснодаре одиночные пикеты в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова.

Скриншот публикации в Телеграм-канале "Юга.Ру". https://t.me/yugaru/3832Как писал "Кавказский узел", силовики в Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

Одиночные пикеты с требованием освободить Ивана Голунова провели 7 июня журналисты в Москве, Петербурге и еще ряде регионов России. В Москве акция прошла у здания главного управления МВД на Петровке, 38. На юге страны акцию поддержали краснодарские журналисты Артем Беседин и Влад Янюшкин.

Главный редактор портала "Юга.ру" Артем Беседин вышел к зданию краевого управления МВД с плакатом: "Свободу Ивану Голунову!".

"Иван Голунов — один из лучших профессионалов в области расследований в стране. Я не верю, что он занимался распространением наркотиков. Я считаю это покушением на свободу слова в России", - приводит слова Беседина Telegram-канал издания.

Скриншот публикации в Телеграм-канале "Туподар Краснодар" https://t.me/typodar/6105К Беседину присоединился главный редактор "Свободных медиа" Влад Янюшкин - он также вышел к зданию краевого главка с таким же плакатом. "Сегодня в России независимая журналистика и так почти уничтожена. Скорее всего, кому-то сильно не понравились тексты Ивана. Но если мы, как сообщество, не защитим его, то останемся без профессии, без совести и без свободы. Журналистика — не преступление", - цитирует его слова издание.

На акции в поддержку Голунова в Москве была задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. Ей вменили повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), пишет "МБХ-медиа".

В 2015 году суд признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу, говорится в ее биографии на "Кавказском узле". 31 января Полюдова стала лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок".

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сравнил преследование Голунова с делами о наркотиках в Чечне. "В связи с арестом Ивана Голунова хочу обратить внимание вот на что. Сейчас начнутся разговоры (и мы понимаем, кто их заведёт): "Да ну, кто бы стал так грубо подбрасывать наркотики. Не 90-е на дворе. Кто так делает сейчас". Именно сейчас и делают: Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный в своем Telegram-канале.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по обвинениям в хранении наркотиков. Все признаны политзаключенными. Детали этих дел о подброшенных наркотиках рассказаны в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева",  "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Примечание:

"Накануне освобождения Гериев получил 15 суток ШИЗО", "Чеченские чиновники дистанцировались от приговора Титиеву", "Политзаключенный Руслан Кутаев освободился из чеченской колонии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 июня 2019, 08:08

08 июня 2019, 07:18

08 июня 2019, 06:09

08 июня 2019, 05:01

08 июня 2019, 04:01

  • Новый судья назначен по делу Кочаряна

    Рассмотрение жалобы на освобождение из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна передано судье Армену Даниеляну. Слушание назначено на 12 июня.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии