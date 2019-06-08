Главреды кубанских изданий вышли на акцию в поддержку Голунова

08 июня 2019, 00:45

Главные редакторы изданий "Юга.ру" и "Свободные медиа" Артем Беседин и Влад Янюшкин провели в Краснодаре одиночные пикеты в поддержку арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, коллеги Голунова связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

Одиночные пикеты с требованием освободить Ивана Голунова провели 7 июня журналисты в Москве, Петербурге и еще ряде регионов России. В Москве акция прошла у здания главного управления МВД на Петровке, 38. На юге страны акцию поддержали краснодарские журналисты Артем Беседин и Влад Янюшкин.

Главный редактор портала "Юга.ру" Артем Беседин вышел к зданию краевого управления МВД с плакатом: "Свободу Ивану Голунову!".

"Иван Голунов — один из лучших профессионалов в области расследований в стране. Я не верю, что он занимался распространением наркотиков. Я считаю это покушением на свободу слова в России", - приводит слова Беседина Telegram-канал издания.

К Беседину присоединился главный редактор "Свободных медиа" Влад Янюшкин - он также вышел к зданию краевого главка с таким же плакатом. "Сегодня в России независимая журналистика и так почти уничтожена. Скорее всего, кому-то сильно не понравились тексты Ивана. Но если мы, как сообщество, не защитим его, то останемся без профессии, без совести и без свободы. Журналистика — не преступление", - цитирует его слова издание.

На акции в поддержку Голунова в Москве была задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. Ей вменили повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), пишет "МБХ-медиа".

В 2015 году суд признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу, говорится в ее биографии на "Кавказском узле". 31 января Полюдова стала лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок".

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сравнил преследование Голунова с делами о наркотиках в Чечне. "В связи с арестом Ивана Голунова хочу обратить внимание вот на что. Сейчас начнутся разговоры (и мы понимаем, кто их заведёт): "Да ну, кто бы стал так грубо подбрасывать наркотики. Не 90-е на дворе. Кто так делает сейчас". Именно сейчас и делают: Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный в своем Telegram-канале.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по обвинениям в хранении наркотиков. Все признаны политзаключенными. Детали этих дел о подброшенных наркотиках рассказаны в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".