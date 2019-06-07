Автор расследований об окружении Кадырова задержан в Москве

07 июня 2019, 23:22

Коллеги журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по делу о торговле наркотиками в Москве, связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

О задержании журналиста Ивана Голунова в Москве стало известно сегодня, хотя фактически его задержали днем 6 июня. Своему адвокату Голунов рассказал, что силовики остановили его на станции метро "Цветной бульвар" в Москве и подбросили в рюкзак сверток с неизвестным веществом.

По версии МВД, в изъятом у журналиста пакете было 3,56 грамма мефедрона, а в его квартире оперативники обнаружили еще три пакета и весы. Голунову вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила со слов адвоката Дмитрия Джулая "Медуза".

Ведомство распространило фотографии обыска в квартире журналиста - на снимках были изображены многочисленные пакеты с порошкообразным веществом и химическая посуда, используемая для изготовления наркотиков. Знакомые и друзья журналиста объявили, что эти фотографии сделаны не в квартире Голунова. В МВД сначала настаивали, что фото подлинные, но затем признали, что из девяти снимков в квартире Ивана был сделан лишь один, сообщила "Медиазона".

До того как МВД опровергло подлинность снимков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успел прокомментировать журналистам задержание Ивана Голунова, сославшись на опубликованные "МВД фото из дома", пишет издание "Проект".

По словам Голунова, после задержания силовики избили его и несколько часов не давали связаться с адвокатом. "Я схватился за стул и стал за него держаться, а меня стали тянуть за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы о ступеньку. Я оцарапал правую кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и [один из силовиков] надавил мне ногой на грудь. Другой сотрудник [...] ударил меня кулаком в щеку", - говорится в заявлении журналиста, выдержку которого опубликовал руководитель "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Редакция "Медузы" настаивает, что Иван Голунов невиновен, а его задержание и преследование связаны с журналистской деятельностью - последние месяцы Иван получал угрозы в связи с одним из готовящихся текстов. "Иван Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей России. [...] Профессиональная репутация Ивана Голунова безупречна. Он дотошный, честный и беспристрастный журналист", - говорится в заявлении руководителей издания Галины Тимченко и Ивана Колпакова.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сравнил преследование Голунова с делами о наркотиках в Чечне. "В связи с арестом Ивана Голунова хочу обратить внимание вот на что. Сейчас начнутся разговоры (и мы понимаем, кто их заведёт): "Да ну, кто бы стал так грубо подбрасывать наркотики. Не 90-е на дворе. Кто так делает сейчас". Именно сейчас и делают: Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный в своем Telegram-канале.

18 марта 2019 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Титиев настаивает на своей невиновности. Правозащитник утверждает, что наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". 30 апреля корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев вышел на свободу из колонии в Чернокозово, полностью отбыв трехлетний срок заключения по обвинению в хранении марихуаны. Журналист заявил, что показания в ходе предварительного следствия он дал под давлением, говорится в материале "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования". "Кавказский узел" считает дело в отношении Жалауди Гериева сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков – надуманными. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев в 2014 году был приговорен в Чечне к 3 годам и 10 месяцам колонии по обвинению в хранении наркотиков. За два дня до своего ареста, 18 февраля 2014 года, Кутаев выступил организатором научно-практической конференции о депортации чеченцев и ингушей, которая прошла вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о перенос, говорится в материале "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Волгоградские похороны, бизнес людей Кадырова и "прачечная" Януковича в Южной Осетии



В заявлении редакции приводятся ссылки на некоторые материалы Ивана Голунова - в том числе расследование "Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак", опубликованное 14 августа 2018 года. Материал о российской похоронной индустрии и ее теневом секторе, в частности, касался монополизации ритуальных услуг в Волгограде.

В январе 2006 года был проведен открытый муниципальный конкурс на право получения статуса городской специализированной службы по вопросам похоронного дела, и в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 2 февраля 2006 года специализированной службой по вопросам похоронного дела в городе было признано предприятие "Память". В феврале 2016 года УФАС по Волгоградской области проиграло в суде дело о монополизации ритуальных услуг в Волгограде. Жалобу на состояние дел в этой сфере подало ООО "Радоница", которое добивалось допуска на рынок ритуальных услуг. В феврале 2019 года депутаты гордумы Волгограда удовлетворили лишь часть требований прокуратуры, которая внесла представление о демонополизации рынка ритуальных услуг и повышении их доступности, особенно в части стоимости для простых граждан.

"В Волгограде работает около 20 похоронных бюро, но фактически похоронить человека можно только с помощью "Памяти" — у остальных компаний нет доступа к инфраструктуре. Основала компанию Ирина Соловьева (вице-спикер Волгоградской областной думы, избрана от "Единой России", отмечается на сайте облдумы — прим. "Кавказского узла") муж которой — Иосиф Ефремов — многие годы курировал муниципальные ритуальные компании... Когда через несколько лет волгоградская мэрия создала городскую диспетчерскую, куда полицейские и врачи должны были сообщать всю информацию о смертях, она разместилась в офисе "Памяти", а сами диспетчеры были сотрудниками компании", - говорилось в материале Голунова.

В статье также приводилась оценка замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлии Ермаковой: "Волгоград — один из лидеров по количеству жалоб и нарушений в похоронной отрасли". "По словам директора волгоградского похоронного бюро "Радоница" Евгения Ялымова, сейчас похороны в Волгограде в среднем стоят в три раза дороже, чем в городе Волжском, расположенном на другом берегу Волги: 60–80 тысяч рублей против 23 тысяч", — писал Иван Голунов.

В 2017 году Иван Голунов опубликовал два материала о бизнесе людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Одно расследование посвящено строительству домов для жителей московских пятиэтажек, которые сносят по программе реновации — как выяснил Голунов, контракты на сумму в 1,3 млрд рублей получила компания чеченского бизнесмена Саид-Магомеда Зубайраева, связанного с депутатом Госдумы, близким другом Рамзана Кадырова Адамом Делимхановым. Фирма Зубайраева получила контракт на строительство двух домов, когда еще не построила ни одного здания. Вместе с тем эта же компания является инвестором крупнейшего на Северном Кавказе торгового центра "Грозный молл" и башни "Ахмат-Тауэр", которая должна стать самым высоким небоскребом Европы. Общая стоимость этих сооружений оценивается в 66 млрд рублей.

Другой материал Голунова рассказывает о разработчике социальной сети Mylistory, которую активно продвигали чеченские чиновники, и о том, как она связана с окружением главы республики Рамзана Кадырова.

Страницы в Instagram и Facebook были заблокированы в декабре 2017 года по требованию властей США, заявили сам Кадыров и его окружение. Глава Чечни объявил о запуске социальной сети Mylistory и завел там аккаунт, после чего чеченские чиновники и силовики заявили о переходе в эту сеть.

Разработал приложение Магомед Эсханов — директор рекламного агентства "Майли", зарегистрированного в начале 2017 года и расположенного в одном из небоскребов делового центра "Грозный-Сити". "Холдинг "Грозный-Сити" владеет агентством "Майли". Кроме того, холдингу принадлежат несколько активов, которыми раньше владел Общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Например, из активов фонда в собственность "Грозный-Сити" перешла компания "Лидер авто", которая продает в Чечне автомобили АвтоВАЗа, Hyundai и Toyota", - говорится в опубликованном 28 декабря 2017 года изданием Meduzs статье "Рамзан Кадыров ушел из инстаграма в чеченскую соцсеть. Кто ее сделал? Как она связана с главой Чечни?".

Главные активы "Грозный-Сити" — небоскребы в одноименном деловом центре, помещения в которых арендуют в основном чеченские государственные органы: "от управления главы республики и республиканского избиркома до института повышения квалификации чеченского Минфина и аппарата бизнес-омбудсмена". "У (компании) есть небоскребы в Гудермесе, Аргуне и Шали... Еще компания владеет крупнейшим чеченским торговым центром и 11 рынками", отмечается в материале, написанном в соавторстве с Александром Горбачевым. С статье также отмечается, что гендиректором и совладельцем компании "Грозный-сити" является Мовсади Альвиев, уроженец переименованного в Ахмат-Юрт Центароя, родового села Кадыровых.

Как сообщал "Кавказский узел", международный учебный центр сил специального назначения под Гудермесом строился при поддержке Альвиева, который одновременно возглавляет компанию "Многофункциональный спортивно-тренировочный центр "Мастер". По данным Росреестра, участок земли, на котором возводится учебный центр сил спецназа, до 2026 года находится в аренде у компании "Мастер". Компания "Мастер" опосредовано связана с фондом Кадырова через компанию "Грозный-сити".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

При участии Ивана Голунова был создан материал "Медузы" о Южной Осетии - "Независимая республика, где все зависит от России". В нем рассказывается о том, как Цхинвал осваивает многомиллиардные российские дотации, и о теневой внешней торговле подконтрольных России непризнанных республик.

С марта 2017 года промышленные предприятия Донбасса, расположенные на неподконтрольной Киеву территории так называемых ДНР и ЛНР, начали регистрироваться как филиалы "Внешторгсервиса" — фирмы, зарегистрированной в Южной Осетии. Таким образом были зарегистрированы Енакиевский и Макеевский металлургический заводы, завод "Донецксталь", Харцызский трубный завод, "Краснодонуголь" в Луганской области и другие крупные активы. "Внешторгсервис" связывают с бизнесменом Сергеем Курченко, близким к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, оба они живут с 2014 года в России.

"Будучи зарегистрированным в Цхинвали, "Внешторгсервис" должен платить налоги на территории республики — однако президент Южной Осетии Бибилов ничего о ней не слышал. Глава осетинской налоговой службы Владимир Каджаев также поначалу сказал "Медузе", что не знает о такой фирме, и попросил своих сотрудников выяснить, что это. Когда данные нашлись, выяснилось, что, согласно отчетности, за 2017 год компания не заработала ничего", - говорится в материале.