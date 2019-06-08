Иван Голунов обвинен в покушении на продажу наркотиков

08 июня 2019, 16:35

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, часть расследований которого касалась Чечни и других регионов юга России, предъявлено обвинение. Врачи осматривают Голунова, который пожаловался на травмы, полученные после задержания.

Как писал "Кавказский узел", коллеги журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного 6 июня по делу о торговле наркотиками в Москве, связывают его преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный провел параллели между преследованием Голунова и делами о наркотиках в Чечне. "Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный в своем Telegram-канале. Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по делам о наркотиках. Как развивались события, детально описано в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

"Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого - покушение на сбыт [наркотиков]", - написал сегодня в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Сославшись на врача скорой помощи, адвокат сообщил, что у Голунова "подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома". Защита потребовала сделать Голунову рентген и госпитализировать Голунова.

Голунов заявил, что получил травмы после задержания. "По голове меня ударили после того, как произошел досмотр, когда был обнаружен тот самый пакет - я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести. Сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно - наверное, это называется "несдержанность". А ушибы груди и спины я получил чуть позже, когда меня все же привели на экспертизу. В медцентре я снова заявил, что считаю происходящие действия незаконными, вцепился за лавочку, а оперативники стали меня отрывать и тащить к выходу. Спускаясь, мы упали, где-то на поручне остались мои часы. После я лежал на асфальте, на моей груди была нога оперативника, чтобы не сбежал", - процитировал сегодня Голунова на своем сайте телеканал "Дождь".

Врачи изучают состояние здоровья Голунова, результаты будут известны только 9 июня, со ссылкой на полицию Москвы сообщил сегодня "Интерфакс".

Одиночные пикеты в поддержку Голунова в Москве продолжались всю минувшую ночь, подобные акции проходят также во многих других городах России, сообщила сегодня "Медуза".