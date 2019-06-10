Петиция в поддержку Кочесоко набрала 2 тысячи подписей

10 июня 2019, 21:31

Адвокат, нанятый родственниками Мартина Кочесоко, смог встретиться с задержанным активистом в изоляторе, рассказал представитель «Хабзэ» Азамат Шорманов. Петицию с требованием освободить Кочесоко за сутки подписали более 2 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Нальчике 7 июня задержали общественной организации "Хабзэ" руководителя Мартина Кочесоко. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали по подозрению в хранении наркотиков и отправили в изолятор. 9 июня активисты в Махачкале провели акцию в его поддержку.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

Мартин Кочесоко сегодня встретился в ИВС Нальчика с адвокатом, которого наняли для него родственники, рассказал активист «Хабзэ» Азамат Шорманов корреспонденту «Кавказского узла».

«После задержания его доставили в отделение полиции Лескенского района. Ему изначально предоставили госзащиту, но при этом родственников не уведомили о его задержании. Затем он был помещен в ИВС Нальчика. Мы знаем, что адвокат сегодня встретился с ним, но пока никаких подробностей больше нет», - сказал Шорманов.

Машину Кочесоко остановили на посту, где обычно проверяют только грузовые автомобили, отметил он. «Легковой транспорт практически не останавливают. 8 июня был задержан другой черкесский активист Аслангерей Дымов, его допросили по событиям в Кенделене и потом отпустили», - добавил Шорманов.

В сентябре 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. По данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. Вскоре после событий в Кенделене глава Республики Кабардино-Балкария Юрий Коков был отправлен в отставку. Политологи сочли увольнение Кокова следствием беспорядков.

Также 8 июня силовики провели обыск в офисе организации «Хабзэ» и в домах ряда активистов, в том числе самого Шорманова. «У меня дома прошел обыск, изъяли оргтехнику, телефоны, компьютеры, флеш-накопители. В офисе также прошли обыски. Офис открыл представитель организации Мурат Шурдумов. Изъята также вся оргтехника и документы», - сообщил Азамат.

В МВД по Кабардино-Балкарии отказались комментировать корреспонденту «Кавказского узла» задержание Кочесоко и обыски у черкесских активистов.

На сайте Changе.org с 9 июня опубликована петиция под названием "Свободу Мартину Кочесоко!". Автор петиции Тина Лахова отмечает, что незадолго до задержания активист подвергался давлению со стороны властей, а в сети появлялись порочащие публикации о нем. "Население республики уверено в невиновности активиста и в сфабрикованности данного дела", - говорится в тексте петиции.

Мартин Кочесоко - активист, журналист, учредитель и председатель общественной организации «Хабзэ», сопредседатель Демократического конгресса народов России. "Кавказский узел" опубликовал биографию активиста.

По состоянию на 20.24 мск 10 июня петиция собрала 2008 подписей. "Мартин порядочный и законопослушный гражданин. Все его друзья, а их много, прекрасно знают, что он ведет здоровый образ жизни, не курит, не пьет, не говоря уже о наркотиках. Все, кто его знает, единогласно и единодушно уверены в его невиновности, и я среди них", - написал под петицией Мурат Махош.

"Не верю в то, что Мартин Кочесоко употребляет или распространяет наркотики", - написал Ибрагим Гукемух.