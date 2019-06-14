МВД заявило о признании Мартином Кочесоко своей вины

14 июня 2019, 00:35

Руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко, арестованный в Кабардино-Балкарии на два месяца, признался в хранении крупной партии наркотиков, утверждает полиция.

Как сообщал "Кавказский узел", Мартина Кочесоко задержали в Нальчике 7 июня. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали по подозрению в хранении наркотиков и отправили в изолятор. Сам он вину в инкриминируемых ему деяниях не признает.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

В ответ на запрос о задержании Мартина Кочесоко МВД сообщило, что задержанный в присутствии адвоката признал свою вину в незаконном приобретении и хранении марихуаны, передало сегодня РИА "Новости". Экспертиза показала, что в пакетах, изъятых при задержании, находилось 263,4 грамма марихуаны, утверждает полиция. "На поверхности пакетов <…> обнаружены следы рук подозреваемого. В смывах с рук выявлены следы наркотического вещества", - говорится в ответе МВД. Лескенский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, информировало издание. "Очевидно, черкесского активиста вынудили пойти на сделку со следствием", - предположили авторы Telegram-канала "Абречество вещает". В публикации на Telegram-канале "Адыгэ Хэку - черкесский канал. Circassian news" отмечено, что изначально сообщалось о намного меньшем количестве наркотиков." Либо полицейские не могут определиться со статьей для обвинения Мартина Кочесоко, либо у них сломались весы. Но своих интернет-троллей они подставили. Те раструбили про менее 5 грамм, а тут аж 263. Это в 50+ раз больше, Карл! И на 8 лет дольше", - говорится в публикации. Согласно постановлению правительства России от 2012 года, опубликованном на сайте "Консультант Плюс", до 6 граммов марихуаны считаются мелким размером, а свыше 100 - крупным. Ст. 228 УК России предусматривает за хранение наркотиков в значительном размере до трех лет заключения, а за хранение в крупном размере - до 11 лет лишения свободы. Рассмотрение дела вызовет серьезный резонанс, особенно на фоне ареста 12 высокопоставленных чиновников управления МВД по Кабардино-Балкарии, считают авторы канала. "Скорее всего представлять интересы обвиняемого будет, в том числе, адвокат правозащитного общества «Мемориал», защищавший чеченского общественника Оюба Титиева", - говорится в другой сегодняшней публикации на Telegram-канале. 18 марта глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. 10 июня суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сравнив дело Мартина Кочесоко с задержанием московского журналиста Ивана Голунова, также заподозренного в хранении наркотиков, констатировали, что первое не вызвало такого большого резонанса. По мнению экспертов, это объясняется тем, что россияне привыкли к нарушениям прав человека на Северном Кавказе.

Напомним, что 9 июня два махачкалинских активиста были доставлены в отдел полиции после записи видеообращения в поддержку Ивана Голунова и Мартина Кочесоко. 13 июня черкесский активист Альберт Дышеков сегодня на одиночном пикете в Нальчике потребовал освободить руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. Эти же требования прозвучали 12 июня в Москве и Праге, а также в заявлении Координационного Совета черкесских общественных организаций.

Петиция с требованием освободить черкесского активиста Мартина Кочесоко, размещенная на сайте Changе.org 9 июня, к 00.35 мск 14 июня набрала 3496 подписей.

По состоянию на 00.35 мск 14 июня на сайте Лескенского райсуда нет информации об аресте Мартина Кочесоко. Подтверждением Кочесоко или его адвокатов относительно информации МВД о признании вины "Кавказский узел" не располагает.

На "Кавказском узле" размещена биография Мартина Кочесоко. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".