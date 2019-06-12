Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com

12 июня 2019, 16:06

Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО

Черкесский активист Мартин Кочесоко не жалуется на условия в изоляторе, он согласился на предложение о дополнительном адвокате, сообщил сегодня член Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии Заур Жемухов.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Нальчике 7 июня задержали руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали и отправили в изолятор. 9 июня активисты в Махачкале провели акцию в его поддержку. Кроме того, в защиту Мартина Кочесоко выступили члены СПЧ при президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков, лидеры ряда черкесских организаций.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма. 8 июня силовики провели обыски в офисе организации "Хабзэ" и домах ряда активистов.

Сегодня Мартина Кочесоко посетили в СИЗО Нальчика члены Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии Заур Жемухов и Ауес Бирмамитов. "Состояние у него хорошее, внешний вид никаких опасений не вызывает. Жалоб на условия содержания, питание, обращение со стороны сотрудников изолятора у Мартина Кочесоко нет. У него были просьбы бытового характера - они в СИЗО рассматриваются и решаются в рабочем порядке. Мы предложили ему дополнительного адвоката от общественности, он согласился", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Заур Жемухов.

По словам Жемухова, представители ОНК пояснили черкесскому активисту, куда ему обращаться, если будут нарушаться его права. Заур Жемухов подчеркнул, что задавать вопросы по уголовному делу члены ОНК не имели права. "Он заявил, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает", - отметил Жемухов.

Официальная версия причин задержания Кочесоко правоохранителями не озвучена. В республиканском управлении МВД корреспонденту "Кавказского узла" отказались давать комментарии по данному поводу. На сайтах полиции Кабардино-Балкарии и регионального главка Следкома по состоянию на 16:06 мск 12 июня также нет информации об этом.

В Нальчикском горсуде корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что с 7 июня никаких ходатайств об избрании меры пресечения Мартину Кочесоко не было.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об активисте, журналисте, учредителе и председателе общественной организации "Хабзэ", сопредседателе Демократического конгресса народов России Мартине Кочесоко. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Полиция обвинила черкесского активиста в нарушении ПДД", "Черкесские активисты заявили об аресте турецкого репатрианта в Майкопе", "Черкесский активист Аднан Хуаде заявил об обысках на работе и дома".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июня 2019, 17:44

  • Число подписей под петицией в поддержку Кочесоко приближается к 3 тысячам

    Петицию с требованием освободить черкесского активиста Мартина Кочесоко, задержанного в Нальчике, за три дня подписали около 3 тысяч человек. Активист утверждает, что ему подбросили наркотики. О фальсификации дела о наркотиках заявлял и московский журналист Иван Голунов, который был освобожден благодаря общественному резонансу в связи с его делом.

12 июня 2019, 17:03

  • Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

    Слова Рамзана Кадырова, пообещавшего "поломать пальцы и вырвать язык" авторам оскорбительных комментариев, недопустимы для руководителя региона, отметили пользователи соцсетей. Они указали, что жители Чечни также пишут немало оскорбительного дагестанцам в связи с чеченскими дорожными указателями на окраине Кизляра.

12 июня 2019, 15:15

  • 4 Кизлярцы связали инцидент на границе с молчанием властей

    Возмущение жителей Кизляра вызвала не установка чеченских дорожных указателей, а то, что знаки установили неожиданно, рассказали горожане. По их мнению, местные власти должны были предупредить людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне. Властям следует не допустить развития конфликта, считают жители Чечни.

12 июня 2019, 14:52

12 июня 2019, 14:26

  • 1 Власти назвали причину гибели школьника в Чечне

    Выпускник чеченской школы умер от удара током, а не во время драки со стрельбой в Грозном, заявило МВД республики, опубликовав видео с места происшествия. Отец погибшего подтвердил в эфире республиканского ТВ версию полиции. Некоторые местные жители раскритиковали власти за несвоевременную реакцию на конфликт со стрельбой.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии