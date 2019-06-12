Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО

12 июня 2019, 16:06

Черкесский активист Мартин Кочесоко не жалуется на условия в изоляторе, он согласился на предложение о дополнительном адвокате, сообщил сегодня член Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии Заур Жемухов.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Нальчике 7 июня задержали руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали и отправили в изолятор. 9 июня активисты в Махачкале провели акцию в его поддержку. Кроме того, в защиту Мартина Кочесоко выступили члены СПЧ при президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков, лидеры ряда черкесских организаций.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма. 8 июня силовики провели обыски в офисе организации "Хабзэ" и домах ряда активистов.

Сегодня Мартина Кочесоко посетили в СИЗО Нальчика члены Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии Заур Жемухов и Ауес Бирмамитов. "Состояние у него хорошее, внешний вид никаких опасений не вызывает. Жалоб на условия содержания, питание, обращение со стороны сотрудников изолятора у Мартина Кочесоко нет. У него были просьбы бытового характера - они в СИЗО рассматриваются и решаются в рабочем порядке. Мы предложили ему дополнительного адвоката от общественности, он согласился", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Заур Жемухов.

По словам Жемухова, представители ОНК пояснили черкесскому активисту, куда ему обращаться, если будут нарушаться его права. Заур Жемухов подчеркнул, что задавать вопросы по уголовному делу члены ОНК не имели права. "Он заявил, что вину в инкриминируемых ему деяниях не признает", - отметил Жемухов.

Официальная версия причин задержания Кочесоко правоохранителями не озвучена. В республиканском управлении МВД корреспонденту "Кавказского узла" отказались давать комментарии по данному поводу. На сайтах полиции Кабардино-Балкарии и регионального главка Следкома по состоянию на 16:06 мск 12 июня также нет информации об этом.

В Нальчикском горсуде корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что с 7 июня никаких ходатайств об избрании меры пресечения Мартину Кочесоко не было.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об активисте, журналисте, учредителе и председателе общественной организации "Хабзэ", сопредседателе Демократического конгресса народов России Мартине Кочесоко. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".