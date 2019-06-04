Суд на Ставрополье арестовал 12 силовиков из Кабардино-Балкарии

04 июня 2019, 22:16

Городской суд в Ессентуках постановил заключить под стражу 12 силовиков из Кабардино-Балкарии, задержанных по делу о создании преступного сообщества и получении взяток. Подозреваемые обжаловали решение суда об аресте.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Следком России сообщил о задержании 12 членов преступного сообщества, организованного заместителем главы ГИБДД Кабардино-Балкарии. По версии следствия, в 2017–2018 годах правоохранители из числа руководства, действующих и бывших сотрудников регионального управления ГИБДД МВД и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский" получали взятки, обеспечивая перевозку алкогольной продукции на территории региона. По предварительным данным, за незаконную перевозку силовики получили не менее 42 миллионов рублей. Еще один подозреваемый по этому делу находится в розыске.

Ходатайство о заключении под стражу подозреваемых в городской суд Ессентуков подали следователи главного следственного управления СК России по СКФО, сообщил сегодня "Интерфакс-Юг".

"Избрана мера пресечения всем 12 подозреваемым, суд принял решение о заключении их под стражу сроком на два месяца. Они обжаловали это решение", - цитирует слова представителя суда ТАСС.

Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено по двум статьям: "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" (ч. 3 ст. 210) и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК России). Максимальное наказание по данным статьям – 20 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Комментариев от подозреваемых или их официальных представителей относительно решения суда пока не поступало. На сайте Ессентукского городского суда по состоянию на 20.40 мск нет информации о деле.

Напомним, в конце января сотрудник управления наркоконтроля Кабардино-Балкарии, задержанный в Нальчике с крупной суммой денег, был заподозрен во взяточничестве. Следствие настояло на заключении подозреваемого под стражу.