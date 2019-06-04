04 июня 2019, 22:16

Суд на Ставрополье арестовал 12 силовиков из Кабардино-Балкарии

Городской суд в Ессентуках постановил заключить под стражу 12 силовиков из Кабардино-Балкарии, задержанных по делу о создании преступного сообщества и получении взяток. Подозреваемые обжаловали решение суда об аресте. 

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Следком России сообщил о задержании 12 членов преступного сообщества, организованного заместителем главы ГИБДД Кабардино-Балкарии. По версии следствия, в 2017–2018 годах правоохранители из числа руководства, действующих и бывших сотрудников регионального управления ГИБДД МВД и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский" получали взятки, обеспечивая перевозку алкогольной продукции на территории региона. По предварительным данным, за незаконную перевозку силовики получили не менее 42 миллионов рублей. Еще один подозреваемый по этому делу находится в розыске. 

Ходатайство о заключении под стражу подозреваемых в городской суд Ессентуков подали следователи главного следственного управления СК России по СКФО, сообщил сегодня "Интерфакс-Юг". 

"Избрана мера пресечения всем 12 подозреваемым, суд принял решение о заключении их под стражу сроком на два месяца. Они обжаловали это решение", - цитирует слова представителя суда ТАСС. 

Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено по двум статьям: "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" (ч. 3 ст. 210) и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК России). Максимальное наказание по данным статьям – 20 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Комментариев от подозреваемых или их официальных представителей относительно решения суда пока не поступало. На сайте Ессентукского городского суда по состоянию на 20.40 мск нет информации о деле. 

Напомним, в конце января сотрудник управления наркоконтроля Кабардино-Балкарии, задержанный в Нальчике с крупной суммой денег, был заподозрен во взяточничестве. Следствие настояло на заключении подозреваемого под стражу.

Примечание:

"Дело о клевете жительницы Кабардино-Балкарии вызвало критику в адрес полиции", "Двое полицейских в Нальчике уличены во взяточничестве", "Передано в суд дело главы отдела судебных приставов в Кабардино-Балкарии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июня 2019, 23:00

04 июня 2019, 22:25

04 июня 2019, 22:13

  • Жители Чечни рассказали о традициях празднования Ураза-байрама

    Мусульмане в Чечне отмечают Ураза-байрам выплатой закята, коллективными молитвами и посещением могил родных. Предприниматели необоснованно повышают цены на продукты и все товары перед праздником, посетовали жители республики. Повышение цен означает, что Ураза-байрам прижился в России как массовый праздник, отметил востоковед Ахмед Ярлыкапов.

04 июня 2019, 21:15

  • Оставлен в силе приговор главреду азербайджанского сайта

    Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию на приговор главному редактору сайта Criminal.az Анару Мамедову, осужденному по обвинению в публичных призывах, направленных против государства. Американский Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана прекратить преследование журналиста.

04 июня 2019, 20:31

  • 2 Празднование Ураза-байрама поставило вопрос о возвращении мусульманам мечети в Краснодаре

    В Краснодаре нет ни одной действующей мечети, а ближайшие находятся в Адыгее и на праздники всегда переполнены, сообщили местные имамы. Часть опрошенных "Кавказским узлом" верующих отметили, что из-за этого вынуждены в праздничные дни молиться дома или уезжать в другие регионы. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края не согласились с призывом имамов требовать возвращения исторического здания мечети в Краснодаре.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости