Высокопоставленные силовики в Кабардино-Балкарии задержаны по делу о взятках

30 мая 2019, 14:09

Замглавы ГИБДД Кабардино-Балкарии назван организатором преступного сообщества, участники которого получили 42 миллиона рублей за разрешение на незаконную перевозку алкоголя, сообщил сегодня Следком. 12 силовиков задержаны, еще один разыскивается.

По версии следствия, в 2017 – 2018 годах правоохранители из числа руководства, действующих и бывших сотрудников регионального управления ГИБДД МВД и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» создали преступное сообщество под руководством заместителя начальника республиканского управления ГИБДД МВД. Силовики получали взятки, обеспечивая беспрепятственную перевозку спиртосодержащей продукции на территории региона, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, за незаконную перевозку силовики получили не менее 42 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Следствие провело более 30 обысков в служебных помещениях и домах подозреваемых. Задержаны 12 силовиков, местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается, информирует ведомство. Дело расследуется по статьям «организация и участие в преступном сообществе» и «получение взятки».

Максимальная санкция по данным статьям – 20 и 15 лет заключения соответственно

Уголовное дело возбуждено против 13 сотрудников республиканского управления МВД, в том числе двух начальников территориальных подразделений районного уровня, а также руководителей и сотрудников подразделений ГИБДД республиканского и районного уровня, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД России. По данным ведомства, подозреваемые контролировали незаконный проезд автомобилей, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, по федеральной трассе «Кавказ» по территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов региона, а также через КПП «Малка».

«Назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к ответственности», - цитирует представителя МВД России Ирину Волк пресс-служба ведомства.

На сайте кабардино-балкарского управления ГИБДД МВД на 14.05 мск сегодня нет информации об уголовном деле. Заместителями начальника ведомства значатся Юрий Нагоев и Дмитрий Кучмезов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе сотрудник Управления наркоконтроля Кабардино-Балкарии, задержанный в Нальчике с крупной суммой денег, был заподозрен во взяточничестве.