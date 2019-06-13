Акции в поддержку Мартина Кочесоко прошли в Нальчике, Москве и Праге

13 июня 2019, 19:51

Черкесский активист Альберт Дышеков сегодня на одиночном пикете в Нальчике потребовал освободить руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. Эти же требования прозвучали 12 июня в Москве и Праге, а также в заявлении Координационного Совета черкесских общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", Мартина Кочесоко полицейские в Нальчике задержали 7 июня. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали по подозрению в хранении наркотиков и отправили в изолятор. Сам он вину в инкриминируемых ему деяниях не признает.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

Активист провел пикет в Нальчике в поддержку Мартина Кочесоко

Житель Нальчика, черкесский активист Альберт Дышеков провел одиночный пикет в поддержку Мартина Кочесоко на Площади Абхазии города Нальчика. Он держал в руках плакат с надписью «Свободу Мартину Кочесоко».

«Пикет прошел с 14.00 до 14.30. Прохожих было немало, многие были в курсе произошедшего. Никто из органов власти и правоохранительных структур ко мне не подходил», – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Альберт Дышеков.

Своей акцией активист хотел выразить протест против задержания Кочесоко. «Я, как и многие представители общественности, не верю в обвинения. Я Мартина знаю 10 лет, он всегда критиковал алкоголизм, наркоманию и выступал за здоровый образ жизни. Он всегда был за здоровую нацию. Как и все мы, он ведет работу по сохранению наших обычаев и традиций, культуры, языка. Он председатель организации "Хабзэ", вся его деятельность абсолютно законная», - пояснил Альберт Дышеков.

Акции в поддержку Мартина Кочесоко прошли в Москве и Праге

Акции в поддержку Мартина Кочесоко прошли также 12 июня в Москве и Праге, а 11 июня Координационный Совет черкесских общественных организаций сделал заявление, в котором назвал произволом и беззаконием задержание активиста, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По его данным, одиночный пикет у представительства Адыгеи в Москве провела художница Дина Пхунтсок (Кулакова). Она держала в руках плакат с надписью "Свободу Мартину Кочесоко!"

"Решила выйти на пикет, чтобы поддержать Мартина и его сторонников. Нельзя оставаться в стороне, когда пытаются оклеветать честного человека, который делает очень много для своего народа. Надеюсь, что он как можно скорее будет полностью оправдан и выйдет на свободу", – рассказала пикетчица.

В Праге во время пикета в поддержку журналиста Ивана Голунова одна из его участниц, журналистка из Дагестана Светлана Анохина держала в руках плакат «Я/Мы Мартин Кочесоко».

Черкесские организации потребовали непредвзятого расследования по делу Кочесоко



В заявлении Координационного Совета черкесских общественных организаций говорится, что задержание Кочесоко направлено на "ограничение прав и свобод гражданина РФ". Его подписанты – лидеры республиканских общественных организаций «За мир и национальное согласие в КБР», «Пэрыт», «Жьэгу», «Нарт Хэку» и «Кабардинский конгресс» - требуют непредвзятого расследования дела и освобождения Мартина Кочесоко.

"Мы категорически отказываемся верить в то, что Мартин Кочесоко имеет отношение к незаконному обороту наркотиков", - отмечается в заявлении, копию которого публикует «Кавказ.Реалии».

"Заявление адресовано обществу. Далее будет идти юридическая и общественная работа в рамках закона. Наймём адвокатов и направим их к нему [Кочесоко]. Далее - встречи и беседы с руководством региона и МВД", - сообщил изданию председатель организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

Задержание черкесского активиста Мартина Кочесоко не вызвало такой же резонанс, как дело московского журналиста Ивана Голунова, поскольку россияне привыкли к нарушениям прав человека на Северном Кавказе, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Напомним, что в поддержку Мартина Кочесоко на сайте Changе.org 9 июня была размещена петиция. Она к 19.50 мск 13 июня набрала 3 381 подпись. Требовали освободить активисты участники акции 9 июня в Махачкале. В защиту Кочесоко выступили члены СПЧ при Президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

"Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Мартине Кочесоко. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".