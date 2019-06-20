Группа поддержки Мартина Кочесоко возле Верховного суда КБР, 20 июня 2019 г. Фото Ольги Эфендиевой-Бегрет для "Кавказского узла"

20 июня 2019, 19:20

Около 200 сторонников Кочесоко пришли к суду в Нальчике

Верховный суд Кабардино-Балкарии отложил рассмотрение жалобы на арест руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. У здания суда собрались около 200 сторонников активиста, которые требуют его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе. В тот же день митинг в поддержку Кочесоко, а также сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании террористов, прошел в Москве, его участники выразили уверенность, что общественный резонанс способен повлиять на расследование дел. 18 июня за акцию в поддержку Кочесоко были задержаны трое жителей Черкесска.

Около 200 человек пришли к Верховному суду Кабардино-Балкарии, чтобы выразить поддержку Мартину Кочесоко. Суд должен был рассмотреть сегодня жалобу на его арест.

"В жалобе защита Мартина просит суд изменить ему меру пресечения", - сообщил руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков корреспонденту "Кавказского узла".

В зал заседаний смогли пройти около 50 сторонников активиста, рассказал представитель организации "Хабзэ" Азамат Шорманов корреспонденту "Кавказского узла".

"Человек 50 пропустили в зал судебных заседаний, около 150 человек, несмотря на жару, стояли возле суда, ожидая решения. Некоторые отошли недалеко от здания и стояли в тени под деревьями.  Среди собравшихся были активисты, близкие и родные Мартина Кочесоко и простые граждане, которые решили выразить ему поддержку. Все собравшиеся надеялись на то, что Мартина выпустят из-под ареста", - сказал Шорманов.

"Среди собравшихся было много представителей общественности. В зале еле поместились 50 человек, там не хватало мест, принесли дополнительные скамейки. Остальные ждали на улице", - подтвердила соучредитель фонда помощи соотечественникам "Очаг" Ольга Эфендиева-Бегрет корреспонденту "Кавказского узла".

Суд не вынес сегодня решения по жалобе, заседание отложено на 10.00 мск на 24 июня. "По какой причине отложено заседание, я сказать не могу", - сообщила представитель Верховного суда Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла".

"Все, кто знает Мартина, не верят в предъявленные ему обвинения. Он всегда пропагандировал здоровый образ жизни, он всегда выступал за здоровую нацию. Он сам не курит даже. Мартин – уважаемый человек, делает важную работу по сохранению языка, обычаев и традиций нашего народа", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" черкесский активист Альберт Дышеков. 

На сайте changе.org 9 июня была размещена петиция в поддержку Мартина Кочесоко. По состоянию на 19.15 мск 20 июня она набрала 5274 подписи. В защиту Кочесоко выступили также члены СПЧ при президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин и руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

На "Кавказском узле" размещена биография Мартина Кочесоко. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Ситуацию с положением черкесов-репатриантов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Участники митинга в Москве выразили поддержку Кочесоко и Гаджиеву", "Активисты в Черкесске и Майкопе призвали освободить Кочесоко", "Акции в поддержку Мартина Кочесоко прошли в Нальчике, Москве и Праге".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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