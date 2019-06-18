Черкесские активисты задержаны после фото в поддержку Кочесоко

18 июня 2019, 23:17

Силовики задержали троих жителей Черкесска, которые сфотографировались с листовками в поддержку руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, сообщили их родные.

Как писал "Кавказский узел", Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе. В тот же день митинг в поддержку Кочесоко, а также сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании террористов, прошел в Москве, его участники выразили уверенность, что общественный резонанс способен повлиять на расследование дел.

Несколько человек, сделавших совместную фотографию с листовками «Я\Мы Мартин Кочесоко», задержаны силовиками, сообщается сегодня в Telegram-канале «Адыгэ Хэку — черкесский канал. Circassian news».

Полиция отвезла активистов Марину Физикову, Аслана и Зураба Псеуновых в отдел МВД по Черкесску, передает со ссылкой на супругу одного из задержанных Зулету Псеунову "Кавказ.Реалии".

По словам Псеуновой, силовики забрали мужа, пока она отводила ребенка в садик. О том, что супруга забрали, она узнала, "когда пришла, от других детей, которые оставались с Асланом дома", - сказала Псеунова.

Задержанным активистам предъявлено обвинение по статье о нарушении правил митинга (ст. 20.2 КоАП России), суд назначен на 19 июня, сообщил со ссылкой на одного из активистов паблик Paragraphs в соцсети Facebook.

На сайте МВД по Карачаево-Черкессии нет информации о задержании активистов на 22.40 мск сегодня.

Биография Мартина Кочесоко опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов".