18 июня 2019, 23:17

Черкесские активисты задержаны после фото в поддержку Кочесоко

Силовики задержали троих жителей Черкесска, которые сфотографировались с листовками в поддержку руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, сообщили их родные.

Как писал "Кавказский узел", Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе. В тот же день митинг в поддержку Кочесоко, а также сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании террористов,  прошел в Москве, его участники выразили уверенность, что общественный резонанс способен повлиять на расследование дел.

Несколько человек, сделавших совместную фотографию с листовками «Я\Мы Мартин Кочесоко», задержаны силовиками, сообщается сегодня в Telegram-канале «Адыгэ Хэку — черкесский канал. Circassian news».

Полиция отвезла активистов Марину Физикову, Аслана и Зураба Псеуновых в отдел МВД по Черкесску, передает со ссылкой на супругу одного из задержанных Зулету Псеунову "Кавказ.Реалии".

По словам Псеуновой, силовики забрали мужа, пока она отводила ребенка в садик. О том, что супруга забрали, она узнала, "когда пришла, от других детей, которые оставались с Асланом дома", - сказала Псеунова.

Задержанным активистам предъявлено обвинение по статье о нарушении правил митинга (ст. 20.2 КоАП России), суд назначен на 19 июня, сообщил со ссылкой на одного из активистов паблик Paragraphs в соцсети Facebook.

На сайте МВД по Карачаево-Черкессии нет информации о задержании активистов на 22.40 мск сегодня.

Биография Мартина Кочесоко опубликована  в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО", "Активист "Хабзэ" рассказал подробности о задержании Мартина Кочесоко", "Организатор акции в поддержку Голунова задержан в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 июня 2019, 23:10

18 июня 2019, 22:38

  • Правозащитники и земляки сочли опасным для Тумсо его возвращение в Россию

    Тумсо Абдурахманов будет обжаловать решение властей Польши о его депортации в Россию. Этот документ не обязывает блогера возвращаться на родину, считает юрист Альберт Кузнецов. Правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов указали на отсутствие реакции властей на угрозы в адрес Тумсо, а земляки назвали блогера главным врагом властей Чечни.

18 июня 2019, 21:42

18 июня 2019, 21:37

  • 1 Жители Ведено отметили освобождение Мовсура Хасаева религиозными обрядами

    Односельчане Мовсура Хасаева, оправданного по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена, отметили его возвращение домой массовым собранием в мечети и коллективной молитвой. Реакция жителей Ведено на возвращение Хасаева - проявление традиционной солидарности с земляком и радости из-за восстановления справедливости, указали правозащитница Асет Мальсагова и востоковед Ахмет Ярлыкапов.

18 июня 2019, 21:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки