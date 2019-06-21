Политологи рассказали о негативном влиянии задержания Кочесоко на репутацию Кокова

21 июня 2019, 07:05

Руководители шести общественных организаций Кабардино-Балкарии выступили с совместным заявлением, в котором указали на фабрикацию уголовного дела в отношении Мартина Кочесоко. Громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников укрепляют позиции Казбека Кокова, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается, отметил политолог Тимур Тенов. Задержание активиста может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова, полагает эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе. В тот же день в Москве состоялся митинг в поддержку Кочесоко, а также сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании террористов.

Руководитель общественного комитета "За мир и национальное согласие в КБР" Жантемир Губачиков, первый заместитель председателя Координационного совета адыгских общественных объединений Муаед Чеченов, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель общественного объединения "Хабзэ" Азамат Цагов, председатель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации по оказанию содействия возвращению соотечественников "Жьэгу" Аскер Бора, руководитель движения "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто выступили 20 июня с совместным заявлением, в котором указали на фальсификацию материалов уголовного дела Мартина Кочесоко.

"Общественность Кабардино-Балкарской республики возмущена наглостью и беспринципностью, с которой местные силовики сфальфицировали уголовное преследование Мартина Кочесоко", - говорится в совместном заявлении шести организаций, опубликованном на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Авторы заявления отмечают, что дело Мартина Кочесоко появилось спустя сутки после скандального дела журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, которому подкинули наркотики.

"На данный момент Мартин Кочесоко продолжает находиться в СИЗО. Через его защитников от него наконец-то удалось получить подробную информацию об истинных обстоятельствах дела. Как сообщил Мартин, 7 июня 2019 г. (буквально спустя 9 дней после опубликования им своей статьи на сайте КБОО "Хабзэ") в Лескенском районе КБР на федеральной трассе "Кавказ" автомобиль под его управлением под надуманным предлогом остановили сотрудники ГИБДД", - указывают в обращении руководители общественных организаций.

Сразу после этого к его автомобилю подбежали силовики, которые повалили Мартина на землю лицом вниз, а затем, как считают руководители общественных организаций, подбросили в его одежду и автомобиль наркотическое вещество - марихуану. По их словам, силовики под угрозами заставили Кочесоко в присутствии заранее подготовленных понятых признаться в том, что наркотики принадлежат ему.

"Полагаем очевидным, что фальсификация уголовного дела в отношении М. Кочесоко произведена сотрудниками указанных ведомств из ложно понятых ими интересов власти. В действительности такие действия дискредитируют как местные органы..., так и высшие органы власти республики. Они не только незаконны, но и могут дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе", - отмечается в обращении.

Кочесоко способствовал мирному урегулированию стихийного митинга в Кенделене, после этого конфликта Юрий Коков вынужден был уйти со своего поста, отмечают авторы заявления.

Межнациональный конфликт между кабардинцами и балкарцами, возникший вокруг 310-летия Канжальской битвы, произошел 18 сентября, когда жители села Кенделен не пустили участников конного похода в память о Канжальской битве, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. Историки назвали первопричиной конфликта в Кенделене земельный спор.

В документе говорится, что Мартин Кочесоко является известным в КБР общественным деятелем. Окончил исторический факультет КБГУ, является аспирантом НИИ КБГИ, пишет диссертацию на тему "Традиционные и современные проблемы самоорганизации адыгов (черкесов)". С апреля 2018 года он стал президентом и учредителем Кабардино-Балкарской общественной организации "Хабзэ" ("Кодекс"), целями которой являются развитие черкесской культуры, традиций, языка, связи с соотечественниками за рубежом. Мартин Кочесоко выступал против принятия закона о добровольном изучении национальных языков. 24-25 мая 2019 года в Москве черкесский активист совместно принимал участие в дискуссии по вопросам российского федерализма и необходимости государственной поддержки изучения родных языков.

"По итогам конференции 29 мая 2019 года Кочесоко на сайте КБОО "Хабзэ" ("Кодекс") опубликовал статью "Выход из кризиса федерализма – "низовая" активность", в которой указал на то, что "конституция не работает, федерализм упраздняется, а власть отдаляется от народа и тем самым усугубляет системный кризис". В связи со своей общественно-политической деятельностью, как до публикации этой статьи, так и сразу после Кочесоко получал неоднократные угрозы от представителей местной власти и сотрудников правоохранительных органов", - отмечается в обращении руководителей общественных организаций.

Политологи разошлись во мнениях в оценке задержания Кочесоко

Задержания и громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в КБР укрепляют позиции Казбека Кокова, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается, уверен доцент КБГУ, политолог Тимур Тенов.

"Громкие задержания чиновников и преследование активиста - разнопорядковые вещи, которые не стоит сравнивать. Это дело не укладывается в логику процесса по укреплению позиций Кокова. Тогда задержали высокопоставленных полицейских, потом чиновников из МЧС, и эти задержания, в отличие от задержания активиста, имеют другое влияние на процессы в республике. А задержание Кочесоко - это история другой категории",- сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Тенов.

30 мая следственные органы сообщили об уголовном деле против сотрудников республиканского министерства. 13 сотрудников республиканского управления МВД, в том числе двух начальников территориальных подразделений районного уровня, а также руководителей и сотрудников подразделений ГИБДД заподозрили в получении многомиллионных взяток. 4 июня источники сообщили об обыске в Минкультуры Кабардино-Балкарии. Документы изымали из-за нарушений при заключении контрактов, речь идет о средствах, выделенных из республиканского бюджета на нужды одной из телекомпаний. Аресты силовиков и проверка в Министерстве культуры Кабардино-Балкарии инициированы Казбеком Коковым.

Задержание активиста Кочесоко может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова, уверен эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"Дело в том, что если задерживают твоего подчиненного, то это выглядит так, что это ты виноват, что назначил такого человека на занимаемую должность. А если задерживают активиста, то это может плохо повлиять на репутацию Кокова, если из этого будет поднят огромный общественный резонанс и масштабный шум. Как, например, это было в случае задержания журналиста Голунова. Поэтому задержание активиста не укладывается в логику задержаний высокопоставленных лиц", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Жаворонков.

При этом, по его мнению, пока нет такого большого шума вокруг задержания Кочесоко, который бы негативно повлиял на репутацию Кокова.

"К сожалению, кавказское и российское информационные поля разделены и мало интересуются проблемами друг друга. Я люблю приводить пример, что когда был задержан Голунов, про это не писала дагестанская газета "Черновик"... Точно так же и в случае с задержаниями на Кавказе в российских СМИ. Все это мало интересует общественное мнение в Москве. И именно это мнение могло бы повлиять на ситуацию с задержаниями", - считает эксперт.

Раз эта история не переросла в масштабный скандал, то это не влияет на имидж Кокова. "Другое дело, что такие истории могут накапливаться как негативный информационный фон, если в будущем будут еще и другие подобные задержания",- подчеркнул он.

Биография Мартина Кочесоко размещена в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов".

