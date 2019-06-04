Источники сообщили об обыске в Минкультуры Кабардино-Балкарии

04 июня 2019, 18:22

Силовики при обыске изымают документы о госконтрактах, заключенных министерством культуры Кабардино-Балкарии, сообщил источник в силовых структурах.

Обыски в здании республиканского министерства культуры начались сегодня днем.

"Документы изымаются из-за нарушений при заключении контрактов", - процитировала слова источника в силовых структурах "Российская газета".

Речь идет о средствах, выделенных из республиканского бюджета на нужды одной из телекомпаний, со ссылкой на свой источник передал "Интерфакс".

На сайтах республиканских управлений МВД и СКР, а также на сайте Минкультуры Кабардино-Балкарии по состоянию на 18:20 мск нет информации о сегодняшних обысках.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 мая бывший глава и мастер "Каббалккоммунэнерго" были заподозрены в списании потраченной предпринимателем электроэнергии за 2,4 миллиона рублей.