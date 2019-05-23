23 мая 2019, 12:26

Энергетики в Кабардино-Балкарии задержаны по делу о крупной взятке

Бывший глава и мастер "Каббалккоммунэнерго" подозреваются в том, что списали потраченную предпринимателем электроэнергию за 2,4 миллиона рублей, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, в июне 2017 года руководитель муниципального предприятия "Каббалккоммунэнерго" предложил мастеру отдела по учету электрической энергии аннулировать потребляемую предприятиями электроэнергию за взятки. Так, с 25 июня 2017 года по 27 ноября 2018 года индивидуальный предприниматель, в собственности которого находилась оптовая база, ежемесячно передавал мастеру 50% стоимости списанной электроэнергии, считает следствие. В результате подозреваемые получили 2,441 миллиона рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления СКР.

Дело расследуется по статье "Получение взятки организованной группой лиц в особо крупном размере". Подозреваемые задержаны, отмечает ведомство. Максимальная санкция по данной статье – 15 лет лишения свободы.

МУП "Каббалккоммунэнерго" обслуживает и эксплуатирует электрические сети мощностью 0,4-6-10 кВ, которые находятся в Нальчике и его пригородах, сообщается на сайте предприятия.

Ранее сообщалось, что 19 декабря 2018 года прошли обыски и выемка документов на объектах "Каббалккоммунэнерго" и по местам проживания сотрудников предприятия, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили 28 декабря 2018 года "Северо-Кавказские новости". По данным агентства, перед проверкой уволился занимавший тогда пост руководителя предприятия Арсен Мамишев.

На сайте "Каббалккоммунэнерго" на 11.55 мск сегодня нет информации о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя и мастера предприятия. По информации, размещенной на сайте, с 23 мая 2016 года пост исполняющего обязанности главы муниципального учреждения занимал Арсен Мамишев. В декабре 2018 года эту должность занял Анзор Жанказиев, который с февраля 2019 года является директором "Каббалккоммунэнерго".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 апреля в суд передано дело начальника Прохладненского межрайонного отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарии, который был арестован в июне 2018 года по делу о взяточничестве.

Примечание:

"Коррупция в Кабардино-Балкарии растет на фоне равнодушия населения к проблеме", "Наркополицейский задержан в Нальчике при получении взятки", "Полицейский уволен за взятку в Кабардино-Балкарии".

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