Кочесоко* сообщил о визитах силовиков к родителям

06 августа 2024, 19:20

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Силовики три раза за полтора месяца приходили с "осмотрами" к родителям живущего за рубежом активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко*. Он назвал формой давления регулярные визиты к родным.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что силовики возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) в отношении живущего за границей Мартина Кочесоко*, который в декабре 2023 года и в феврале 2024 года был оштрафован Баксанским райсудом по административным делам из-за отсутствия "иноагентской" плашки в публикациях. Активист назвал необоснованным свое уголовное преследование.

25 августа 2023 года Минюст внес главу общественной организации "Хабзе" Мартина Кочесоко* в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист призывал к нарушению территориальной целостности России и распространял материалы иноагентов.

В Кабардино-Балкарии силовики трижды за полтора месяца приходили в дом родителей эмигрировавшего активиста Мартина Кочесоко* для проведения "осмотров", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Им формально нужно приходить, чтобы проверить — не вернулся ли я, так они сказали. Но сами такие визиты являются формой психологического давления и на меня, и на родственников. Силовики демонстрируют всей семье, что за ней постоянно следят, что она под контролем", — приводятся в публикации слова активиста.

На своей странице в Facebook** он сообщил, что во время последнего визита в качестве понятых полицейские позвали соседей. Родители активиста отказались отвечать на вопросы силовиков. По словам Кочесоко*, силовикам известно, что он не проживает в этом доме.

2 марта 2021 года Урванский райсуд признал Мартина Кочесоко* виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Активист настаивал на своей невиновности. Правозащитники отметили, что прокуратура просила об условном сроке, потому что обвинение развалилось, а суд выполнял политический заказ и не решился оправдать черкесского активиста. В июле 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор Кочесоко*.

Мартин Кочесоко* был задержан 7 июня 2019 года. Сразу после задержания он признал вину в хранении наркотиков, но впоследствии отказался от этих показаний, заявив об оказанном давлении. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены. Понятыми при задержании Кочесоко были люди, зависимые от силовиков, а засекреченные свидетели не смогли прояснить обстоятельств дела в суде, указала адвокат в ходе прений. На "Кавказском узле" опубликован текст последнего слова Мартина Кочесоко*.

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