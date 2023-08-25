Кочесоко Мартин*

25 августа 2023, 22:11

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Активист, журналист, учредитель и председатель общественной организации «Хабзэ», сопредседатель Демократического конгресса народов России. 7 июня 2019 года задержан по подозрению в хранении наркотиков. 3 марта 2021 года суд в Кабардино-Балкарии признал Мартина Кочесоко* виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.Минюст России внес Кочесоко* в реестр иноагентов, объяснив решение призывами к нарушению территориальной целостности России и распространением материалов иноагентов.

И снова наркотики

7 июня 2019 года в Кабардино-Балкарии полицейские задержали сопредседателя Демократического конгресса народов России, активиста Мартина Кочесоко*. Сотрудники МВД утверждают, что нашли у него в машине наркотики.

Задержание произошло на федеральной трассе Владикавказ — Нальчик, после того как возвращаясь из гостей Кочесоко высадил своего двоюродного брата в селе вблизи административной границы с Осетией . После этого его доставили в отделение полиции, а затем в СИЗО в Нальчике.

В ноябре 2016 года в Кабардино-Балкарии полицейские задержали молодого человека, найдя у него наркотики, что стало формальным поводом для задержания. Уже в СИЗО Мурат Аттоев неожиданно признался в пособничестве боевикам, фактически подписавшись под 208 статьей Уголовного кодекса («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»), предусматривающей до 8 лет лишения свободы. Спустя некоторое время он заявил, что оговорил себя по принуждению. 6 июня 2016 года Нальчикский городской суд признал Аттоева виновным и осудил его на два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.

Сторонники Кочесоко* не верят в его причастность к употреблению или распространению наркотиков. На активиста и его семью начали оказывать давление после круглого стола в Нальчике о проблемах федерализма.

Суды

3 марта 2021 года Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии признал Кочесоко* виновным в хранении наркотиков и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. При этом обвинитель по делу требовал приговорить его к четырем годам условно. Правозащитники и профсоюз журналистов считают, что такой приговор свидетельствует о невиновности Мартина Кочесоко*. На своей невиновности настаивает и активист, заявивший, что обжалует приговор.

На судебных слушаниях Кочесоко* вновь подтвердил, что при задержании опасался за свою жизнь, поэтому согласился выполнять требования силовиков о перевозке наркотиков, выучил и повторил на камеру историю о том, как сделал закладку в Урухе, подписал документ о сотрудничестве со следствием. При этом засекреченные свидетели обвинения признали, что не помнят многих обстоятельств задержания, а свидетели защиты прямо назвали дело местью за общественную деятельность.

Судебный процесс по делу Мартина Кочесоко* начался 17 августа 2020 года. Прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Кочесоко* в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю в окрестностях селения Урух, спрятал ее там же, а через полгода, в июне 2019 года, приехал, чтобы вывезти наркотик. По дороге его остановили полицейские, которые изъяли наркотическое вещество. На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, Мартин Кочесоко* ответил, что нет.

В октябре 2019 года прокуратура Кабардино-Балкарии отказалась утвердить обвинительное заключение и направила дело на доследование, сославшись на нарушения в первоначальном следствии. В марте 2020 года Кочесоко* было предъявлено повторное обвинение, которое стало результатом дополнительного расследования. 13 июля 2020 года прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение.

На следующий день, 25 июня, Верховный суд назначил Мартину Кочесоко* домашний арест до 8 августа. В ходе заседания были оглашены только вводная и резолютивная части решения суда, поэтому об основаниях, по которым изменена мера пресечения, пока ничего неизвестно.

В Верховный суд Кабардино-Балкарии была подана жалоба, в которой защита Мартина Кочесоко* просит суд изменить ему меру пресечения. Сначала суд отложил рассмотрение, но 24 июня жалоба была рассмотрена. На суде Кочесоко* заявил, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых и сфальсифицировав улики. Уголовное преследование он связал со своей общественной деятельностью.

14 июня источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко* признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко* прошли в Черкесске и Майкопе. В тот же день митинг в поддержку Кочесоко, а также сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании террористов, прошел в Москве, его участники выразили уверенность, что общественный резонанс способен повлиять на расследование дел. 18 июня за акцию в поддержку Кочесоко* были задержаны трое жителей Черкесска.

13 июня Лескенский районный суд в Кабардино-Балкарии арестовал Мартина Кочесоко* на 2 месяца. В МВД сообщили, что задержанный в присутствии адвоката признал свою вину в незаконном приобретении и хранении марихуаны, а на поверхности пакетов обнаружены следы его рук. На смывах с рук – следы наркотического вещества.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова, с которым Кочесоко* выступил 26 февраля 2021 года в Урванском районном суде Кабардино-Балкарии.

Участие в общественной жизни

С 2006 года Мартин Кочесоко* является общественным деятелем. Был членом «Черкесского конгресса», затем выступал просто как индивидуальный активист.

В 2018 году принял участие в создании Демократического конгресса народов России и стал его координатором и сопредседателем .

В апреле 2019 года Мартин Кочесоко* раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам. Также он критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии.

Основал и возглавил черкесскую общественную организацию «Хабзэ».

Биография

Родился 16 ноября 1988 года в с. Куркужин Кабардино-Балкарии, закончил исторический факультет КБГУ. В настоящий момент является аспирантом Кабардино-Балкарского Института Гуманитарных Исследований.

Работал журналистом-фрилансером.

Преследование критиков власти с помощью подбрасывания наркотиков имеет системный характер: так были ранее осуждены журналист Желауди Гериев и правозащитник Оюб Титиев. В Москве арестован и посажен под домашний арест журналист Иван Голунов.

Примечания

* внесен в реестр иноагентов