Минюст признал Мартина Кочесоко* иноагентом

25 августа 2023, 22:16

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Глава общественной организации "Хабзе" Мартин Кочесоко*, ныне проживающий за границей, внесен в реестр иноагентов, сообщил сегодня Минюст России. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист призывал к нарушению территориальной целостности России и распространял материалы иноагентов.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта 2021 года Урванский районный суд признал Мартина Кочесоко* виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Активист настаивал на своей невиновности. Правозащитники отметили, что прокуратура просила об условном сроке, потому что обвинение развалилось, а суд выполнял политический заказ и не решился оправдать черкесского активиста. В июле 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без удовлетворения жалобу защиты Мартина Кочесоко*, подтвердив вынесенный активисту приговор.

Глава общественной организации "Хабзэ", сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоко* был задержан 7 июня 2019 года. Сразу после задержания он признал вину в хранении наркотиков, но впоследствии отказался от этих показаний, заявив об оказанном давлении. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены. Понятыми при задержании Кочесоко были люди, зависимые от силовиков, а засекреченные свидетели не смогли прояснить обстоятельств дела в суде, указала адвокат в ходе прений. На "Кавказском узле" опубликован текст последнего слова Мартина Кочесоко*.

Мартин Кочесоко* внесен в реестр иноагентов, сообщил сегодня Минюст России. В сообщении на сайте ведомства указано, что иноагентом он признан, так как "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Ведомство отметило, что Кочесоко* проживает за пределами Российской Федерации.

Черкесский активист Касе Кик ранее сообщил "Кавказскому узлу", что с приездом в Турцию Мартина Кочесоко* деятельность черкесских общин в этой стране активизировалась. Он отметил, что усиление давления на активистов в России с началом военной операции на Украине привело к их оттоку из страны, однако их эмиграция способствовала активизации деятельности, поскольку основная масса черкесов живет в диаспоре. "В Стамбуле обычно митинги проходили по федерациям - отдельно КАФФЕД, отдельно "Черкесфед", "Патриоты Черкесии". С приездом [в Турцию] Мартина Кочесоко* эти митинги объединились, как у нас бывает на Родине, вне зависимости от разных взглядов", - сказал он.

Мартин Кочесоко* с 2006 года занимается общественной деятельностью, был членом "Черкесского конгресса". В апреле 2019 года активист раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Мартина Кочесоко*.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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* внесен в реестр иноагентов.

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