Защита Кочесоко назвала ожидаемым обвинительное заключение по его делу

14 июля 2020, 21:09

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по делу черкесского активиста Мартина Кочесоко, он обвинен по статье о перевозке и хранении наркотиков. Защита активиста не согласна с предъявленными обвинениями, но назвала их ожидаемыми.

Как информировал "Кавказский узел", черкесскому активисту, главе общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко предъявлено повторное обвинение в незаконном обороте наркотиков, сообщил 1 марта его адвокат. Защита активиста заявила, что повторное следствие по делу Кочесоко не устранило процессуальных нарушений, а обвинение, предъявленное ему повторно, идентично предыдущему.

Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года в Нальчике. 13 июня МВД сообщило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сам активист заявил, что наркотики ему были подброшены, а причиной преследования является его общественная деятельность. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Кочесоко под подписку о невыезде, но активист отказался давать ее, согласившись только на явку по вызову следователя. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.

Утвержденное прокуратурой Кабардино-Балкарии обвинительное заключение предъявлено Мартину Кочесоко 13 июля. В ближайшее время дело черкесского активиста будет направлено в Урванский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила его адвокат Людмила Кочесокова.

"Мы не согласны с предъявленным обвинением. Мы настаиваем на том, что Мартин не виновен в инкриминируемом ему преступлении. В то же время мы понимаем, что если бы это дело было прекращено в ходе следствия, то следовало бы привлечь к ответственности тех, кто его сфабриковал, сфальсифицировал доказательства. Прокурор подписал обвинительное заключение, согласившись с мнением, изложенным предварительным следствием. Поэтому было ожидаемо, что дело все-таки будет направлено в суд", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно тексту обвинительного заключения, фотокопия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Кочесоко "совершил умышленное преступления против здоровья населения и общественной нравственности".

Активист обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 228 УК России (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

По версии следствия, Кочесоко в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю в окрестностях селения Урух, спрятал ее там же, а через полгода в июне 2019 года приехал, чтобы вывезти наркотик. По дороге в Нальчик его остановили сотрудники полиции и при досмотре изъяли у него растение.

Задержание активиста и его последующее уголовное преследование вызвали широкий резонанс, его дело сравнили с делом московского журналиста Ивана Голунова.

Комментариями самого Мартина Кочесоко по поводу обвинительного заключения "Кавказский узел" не располагает. По состоянию на 21.00 мск на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии нет информации о вынесении обвинительного заключения черкесскому активисту и главе общественной организации "Хабзэ".

Ранее защита отмечала, что задержанию Мартина Кочесоко предшествовало его участие в конференции, проведенной Демократическим конгрессом народов России 24-25 мая 2019 года. Она была посвящена вопросам федерализма и проблеме сохранения родных языков. В конце мая 2019 года Кочесоко провел на эту тему круглый стол в Нальчике, а 7 июня он был задержан. Следствие пыталось найти доказательства участия Мартина Кочесоко в кенделенских событиях, произошедших 19 сентября 2018 года, но так и не смогло этого сделать.

На "Кавказском узле" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".