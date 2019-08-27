Кочесоко заявил о краже его аккаунтов силовиками

27 августа 2019, 20:38

Руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко пожаловался следователю на то, что во время ареста силовики захватили контроль над всеми его страницами в соцсетях и электронной почтой. Активист заявил, что отказался давать подписку о невыезде, согласившись только на явку по вызову следователя.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии 23 августа отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, он отпущен под подписку о невыезде. Решение суда сторонники активиста встретили аплодисментами. Пользователи соцсетей сочли, что освобождению Мартина Кочесоко поспособствовала поддержка со стороны сенатора Канокова. Они потребовали наказать силовиков, которые, по их мнению, фальсифицировали дело активиста.

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении марихуаны. Сам активист утверждает, что наркотики подбросили силовики, которые заставили его оговорить себя. Под домашним арестом Кочесоко находился с 25 июня.

Мартин Кочесоко написал следователю ходатайство, в котором не согласился с текстом протокола подписки о невыезде и надлежащем поведении от 26 августа. Как указал активист, в протоколе сказано, что он отказался от подписи. "В действительности я пояснил, что на основании международно-правового акта "Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)", обязательного в силу статьи 15 Конституции РФ для правоохранительных органов, согласия на подписку о невыезде и надлежащем поведении не даю, поскольку считаю, что основания для ее избрания отсутствуют", - пояснил Кочесоко.

Он считает, что мотивировка, данная следователем - о том, что обвиняемый может скрыться, - "абсолютно беспочвенна". "Одновременно я, Кочесоков М.Х., добровольно дал обязательство о явке по вызовам следствия и с тех пор ни разу его не нарушил. "Учитывая, что я, Кочесоков М.Х., подписку о невыезде не давал, и без моего согласия эта мера пресечения на досудебном производстве не может считаться избранной, а, следовательно, оставленной судом без изменения, измененной или отмененной, даю обязательство о явке по вызовам следствия и суда в соответствии со ст. 112 УПК РФ", - написал Мартин Кочесоко в заявлении, датированном сегодняшним днем.

"Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица <...> своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом", - говорится в статье 112 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, Кочесоко написал в ходатайстве, что после освобождения из-под домашнего ареста получил назад свой смартфон, но не смог воспользоваться ни собственной электронной почтой, ни своими страницами в соцсетях Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники".

"Я обнаружил, что в то время, пока мой смартфон <...> находился у (силовиков), во всех моих страницах в социальных сетях <...>, а также в почтовом ящике <...> были изменены пароли и адреса электронной почты для восстановления пароля. В данный момент я не имею возможности контролировать указанные страницы, даже не имею возможности их удалить. В то же время у кого-то из сотрудников полиции имеется полный доступ ко всем моим страницам в социальных сетях и почтовому адресу. Таким образом, вопреки моей воле, у данных сотрудников есть возможность публиковать от моего имени запрещенную или негативную информацию и искажать ранее размещенный контент", - написал Кочесоко в ходатайстве, опубликованном на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

По состоянию на 20.15 мск 27 августа, на указанных в заявлении страницах Мартина Кочесоко в соцсетях нет публикаций от его имени, сделанных со времени задержания активиста, 7 июня.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".