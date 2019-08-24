Пользователи соцсетей призвали наказать виновных в фабрикации дела против Кочесоко

24 августа 2019, 18:06

Освобождению Мартина Кочесоко поспособствовала поддержка со стороны сенатора Канокова, заявили пользователи соцсетей и потребовали наказать силовиков, которые, по их мнению, фальсифицировали дело активиста.

Как писал "Кавказский узел", Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении марихуаны. Сам активист утверждает, что наркотики подбросили силовики, которые заставили его оговорить себя. Под домашним арестом Кочесоко находился с 25 июня. Верховный суд Кабардино-Балкарии 23 августа отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, он отпущен под подписку о невыезде. Решение суда сторонники активиста встретили аплодисментами.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Мартина Кочесоко и отменил меру пресечения в его отношении. Содержание Мартина под домашним арестом отменено", – говорится в сообщении, которое пришло 23 августа на SMS-сервис "Кавказского узла". "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения, которые публикует в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Адвокат связал преследование Кочесоко с его деятельностью и рассказал о "штатных" понятых в деле

Реальные причины задержания Мартина Кочесоко связаны с его активной гражданской позицией, считает адвокат активиста Тимур Хутов, речь которого в суде 23 августа сегодня опубликована на сайте организации "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

В своей речи адвокат упомянул тот факт, что Кочесоко критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии. "Он обоснованно полагал, что в результате молодежь национальных субъектов – в данном случае и кабардинская, и балкарская, очень быстро утратит родной язык и культуру. […] Всем нам понятно, что сегодня мой подзащитный находится под домашним арестом не из-за того, что он якобы хранил наркотики, а из-за того, что сотрудники […] подложили их ему, чтобы отстранить его от той деятельности, которую он вел в рамках российского законодательства. Он защищал интересы каждого из жителей республики, будь тот русским, армянином, кабардинцем или балкарцем", – заявил Тимур Хутов.

Он указал, что многочисленные угрозы в адрес Кочесоко подтверждает большое количество свидетелей. "И предположение, что в такой ситуации он может заготавливать и хранить у себя наркотические средства в крупном размере является просто абсурдным", – подчеркнул Тимур Хутов, добавив, что его подзащитный готов пройти психофизиологическое исследование на полиграфе и доказать свою непричастность к предъявленным обвинениям, но "к этому явно не готовы" силовики.

"Все обстоятельства задержания указывают на то, что фальсификацию уголовного дела и подброс наркотиков они готовили заранее. Я убежден, что каждый из них уверен, что совершая должностное преступление, он останется безнаказанным. Но именно эти люди являются реальными экстремистами, поскольку дискредитируют своими действиями правоохранительные органы и органы государственной власти", – указал адвокат.

Выступая в суде, он также отметил, что отсутствуют основания для избрания и продления меры пресечения Мартина Кочесоко, так как следствие не представило доказательств наличия у него имущества или источника доходов не только за рубежом, "а даже за пределами Баксанского района КБР", не представило доказательств наличия угроз и заявлений потерпевших об угрозах, и сам активист "ранее избранной меры пресечения не нарушал, соблюдал все предписания и ограничения суда".

Кроме того, в своем выступлении адвокат назвал "штатными" понятых в деле Мартина Кочесоко. "Во всех уголовных делах у понятых […] указаны разные места жительства, что с очевидностью свидетельствует о возможной фальсификации по всем уголовным делам, в которых они принимали участие в качестве понятых. Данные факты свидетельствует о том, что участвующие в качестве понятых при задержании […] Мартина Кочесоко явно готовы подписать и засвидетельствовать любые измышления правоохранителей. Рано или поздно станет известно, по какой причине эти безработные жители Нальчика […] "работают" штатными понятыми, кто ими руководит и передает их из одного уголовного дела в другое", – заявил адвокат.

При этом, по его словам, "показания понятых дословно повторяют друг друга, имеют одни и те же орфографические ошибки".

Адвокаты Кочесоко будут настаивать на исключении материалов следственных действий с участием понятых из списка доказательств по делу, сообщил ранее адвокат активиста Руслан Закалюжный корреспонденту "Кавказского узла". Следствие по делу Мартина Кочесоко почти закончено, что исключает возможность Кочесоко повлиять на него, заявил 23 августа корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Хутов. Заседание, на котором Кочесоко был отпущен под подписку о невыезде, вызвало интерес правозащитных организаций. Дело следует закрыть, заявил после оглашения вердикта суда глава Ассоциации жертв политических репрессий в Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов.

Пользователи соцсетей призвали наказать силовиков, которые подбросили наркотики Кочесоко

Освобождение Мартина Кочесоко из-под домашнего ареста вызвало у пользователей соцсетей радость. Часть из них заявили, что верят в торжество справедливости и призвали привлечь к ответственности тех, благодаря кому активист попал под следствие. Некоторые из них указали на то, что в защиту Кочесоко выступил сенатор Арсен Каноков.

"Наконец-то. Очень рады!" – написала Светлана Бирамова в группе "Хабзэ Хасэ" в Facebook под новостью об освобождении активиста.

"Ура. Хорошая новость! Замечательно. Прекрасно сработали адвокаты. Хвала им и почет!" – отметила там же Мадина Гукетлова. "Теперь бы подать в суд на тех, кто все это совершал против него. Я бы так не оставила", – добавила она.

"Расследование продолжается, просто он может быть на свободе. Теперь надо ждать, что дальше судьи решат, когда будет закончено следствие. В этой республике расслабляться нельзя, не знаешь, что может судья решить", – указывает Мадлен Монро.

"Благодарите Канокова, это его победа и его заслуга!" – высказал уверенность Andreas Krause.

"Осталось дело за малым, посадить тех, кто подкинул наркотики, и тех, кто это заказал, пытаясь задобрить кремлевское начальство", – написал Дмитрий Артмеладзе в комментариях к новости о решении суда 23 августа в группе "В Нальчике Подслушано" соцсети "ВКонтакте".

"Это большая победа черкесских активистов, пусть всевышний наградит всех, кто принимал участие в освобождении Мартина", – написал Ян Шурпский в комментариях к новости об освобождении Кочесоко в группе "Черкесский взгляд" в соцсети "ВКонтакте".

"Требуем дела по оборотням в погонах!" – отметил там же Иван Иванов.

"Был бы человек, а статья всегда найдется, так что не стоит так сильно радоваться. Мы живем в полицейском государстве, и никто не застрахован ни от чего", – высказал свое мнение Adam Wind.

"Это хорошая новость. А вот с теми, кто подкидывая наркотики ни в чем не повинным людям, ломают судьбы, и скольким еще вот так незаконно будут делать – с ними что? Кто прекратит этот беспредел", – написал пользователь под ником aslantleceri в комментариях к новости о решении Верховного суд КБР от 23 августа в группе "___habze___" в Instagram.

"Удивительное рядом. Адвокат и общественное мнение", – прокомментировал al.bert8403.

"Это первый шаг! Даст Аллах, дело будет закрыто. Справедливость восторжествует!" – уверена ninakarezheva.

"Наконец-то. Я очень рада. Все же справедливость победила. Успехов во всем, Мартин!" – написала там же zarematoh.

"Огромное спасибо адвокатам и Арсену Башировичу (имеет ввиду сенатора Арсена Канокова – прим. "Кавказского узла")", – отмечает r___a777.

"Адвокатам отдельное спасибо. Спасибо народу, спасибо Арсену Канокову. Всем спасибо. Мартину успехов", – соглашается rihania_dd.

Напомним, на следующий день после задержания активиста источник в силовых структурах сообщил, что Мартин Кочесоко признался под давлением силовиков. В поддержку Кочесоко в Черкесске и Майкопе, а также в Москве прошли акции протеста. Политологи заявили, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников укрепляют позиции врио главы Кабардино-Балкарии, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается, и задержание активиста может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова.