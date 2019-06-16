16 июня 2019, 18:30

Арсен Каноков вступился за Кочесоко

Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков объявил о готовности поручиться за руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко и предложил освободить активиста из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. Силовики сообщили, что нашли в его машине пакет с наркотиками. Активист отверг обвинения, однако 13 июня МВД заявило, что Кочесоко признал вину в приобретении и хранении марихуаны. 14 июня источник в силовых структурах уточнил, что Кочесоко вынужденно признался в хранении наркотиков.

В мае Мартин Кочесоко сообщил, что его родителей навестил представитель местных властей, который заявил, что их сыну "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

Бывший глава Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков сегодня опубликовал на своей странице в Facebook обращение к жителям республики в связи с задержанием Мартина Кочесоко. "Я не знаком с Мартином лично. Но знаю, что это молодой черкесский активист, широко известный на Северном Кавказе, осуществляющий свою деятельность исключительно в рамках российского законодательства, порядочный, трудолюбивый человек... Поэтому считаю, что в связи с большим резонансом целесообразно прислушаться к мнению общественности и изменить меру пресечения – освободить его на время разбирательства или заключить под домашний арест", - написал сенатор.

После задержания Кочесоко акции в его поддержку прошли в Нальчике, Москве и Праге. Сегодня черкесские активисты на акциях в Черкесске и Майкопе потребовали освободить Мартина Кочесоко.

Арсен Каноков в своем обращении провел параллель между делами Кочесоко и московского журналиста Ивана Голунова. "Мы совсем недавно были свидетелями примерно такой же ситуации, связанной с корреспондентом "Медузы" Иваном Голуновым, в которой правоохранительные органы признали свою ошибку. Это дает основание предполагать провокацию и в деле Мартина Кочесоко. Но, чтобы не выходить за рамки законности, нужно дать время следствию спокойно во всем разобраться. Я, со своей стороны, готов предоставить высококвалифицированного адвоката из Москвы и дать поручительство, оказать всемерное содействие объективному непредвзятому расследованию. Также готовится депутатский запрос в Генпрокуратуру России", - сообщил Арсен Каноков.

Задержание черкесского активиста Мартина Кочесоко не вызвало такой же резонанс, как дело московского журналиста Ивана Голунова, поскольку россияне привыкли к нарушениям прав человека на Северном Кавказе, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" опубликовал биографическую справку о Мартине Кочесоко. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Каноков поддержал критику закона о родных языках", "Число подписей под петицией в поддержку Кочесоко приближается к 3 тысячам", "Активист "Хабзэ" рассказал подробности о задержании Мартина Кочесоко".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 июня 2019, 17:26

  • Родственники сообщили о похищении трех жителей Дербента

    Родственники жителей Дербента Ислама Барзукаева, Миразали Мирзалиева и Гасана Курбанова 15 июня обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Сегодня стало известно, что все трое задержаны по делу о хранении оружия, сообщили они.

16 июня 2019, 16:18

16 июня 2019, 15:02

  • Защита убедила суд не спешить с арестом Абубакара Ризванова

    Следствие не обосновало версию о том, что глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, журналист Абдулмамин Гаджиев и житель Дагестана Кемал Тамбиев финансировали террористов, заявил в суде адвокат Ризванова. Суд согласился отложить на двое суток решение о мере пресечения Ризванову.

16 июня 2019, 13:37

  • Кемал Тамбиев пожаловался в суде на избиение

    Житель Дагестана, подозреваемый наряду с журналистом Гаджиевым в финансировании терроризма, был доставлен в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит.

16 июня 2019, 12:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии