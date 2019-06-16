Арсен Каноков вступился за Кочесоко

16 июня 2019, 18:30

Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков объявил о готовности поручиться за руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко и предложил освободить активиста из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. Силовики сообщили, что нашли в его машине пакет с наркотиками. Активист отверг обвинения, однако 13 июня МВД заявило, что Кочесоко признал вину в приобретении и хранении марихуаны. 14 июня источник в силовых структурах уточнил, что Кочесоко вынужденно признался в хранении наркотиков.

В мае Мартин Кочесоко сообщил, что его родителей навестил представитель местных властей, который заявил, что их сыну "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

Бывший глава Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков сегодня опубликовал на своей странице в Facebook обращение к жителям республики в связи с задержанием Мартина Кочесоко. "Я не знаком с Мартином лично. Но знаю, что это молодой черкесский активист, широко известный на Северном Кавказе, осуществляющий свою деятельность исключительно в рамках российского законодательства, порядочный, трудолюбивый человек... Поэтому считаю, что в связи с большим резонансом целесообразно прислушаться к мнению общественности и изменить меру пресечения – освободить его на время разбирательства или заключить под домашний арест", - написал сенатор.

После задержания Кочесоко акции в его поддержку прошли в Нальчике, Москве и Праге. Сегодня черкесские активисты на акциях в Черкесске и Майкопе потребовали освободить Мартина Кочесоко.

Арсен Каноков в своем обращении провел параллель между делами Кочесоко и московского журналиста Ивана Голунова. "Мы совсем недавно были свидетелями примерно такой же ситуации, связанной с корреспондентом "Медузы" Иваном Голуновым, в которой правоохранительные органы признали свою ошибку. Это дает основание предполагать провокацию и в деле Мартина Кочесоко. Но, чтобы не выходить за рамки законности, нужно дать время следствию спокойно во всем разобраться. Я, со своей стороны, готов предоставить высококвалифицированного адвоката из Москвы и дать поручительство, оказать всемерное содействие объективному непредвзятому расследованию. Также готовится депутатский запрос в Генпрокуратуру России", - сообщил Арсен Каноков.

Задержание черкесского активиста Мартина Кочесоко не вызвало такой же резонанс, как дело московского журналиста Ивана Голунова, поскольку россияне привыкли к нарушениям прав человека на Северном Кавказе, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" опубликовал биографическую справку о Мартине Кочесоко. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".