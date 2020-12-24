Кочесоко объяснил в суде свои показания оперативникам

24 декабря 2020, 19:24

Черкесский активист Мартин Кочесоко объяснил на суде в Кабардино-Балкарии, что вынужден был дать оперативникам признательные показания из-за давления со стороны силовиков. На допросе после задержания расспрашивали не о наркотиках, а об общественной деятельности, подчеркнул активист.

Как писал "Кавказский узел", глава общественной организации "Хабзэ", сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года. Ему грозит до десяти лет заключения. С после задержания он признал свою вину, однако впоследствии отказался от этих показаний. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены, уголовное дело называет сфабрикованным. Засекреченные свидетели обвинения признали, что не помнят многих обстоятельств задержания, а свидетели защиты прямо назвали дело местью за общественную деятельность.

По версии полиции, Кочесоко в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю в окрестностях селения Урух, спрятал ее, а через полгода, в июне 2019 года, приехал, чтобы вывезти наркотик, но был задержан. Как следует из материалов дела, в кармане брюк Кочесоко было найдено 4,7 грамма высушенной марихуаны, а под сиденьем в автомобиле — пакет с 263,4 грамма марихуаны.

На сегодняшнем заседании Урванского райсуда Кочесоко подробно рассказал об обстоятельствах своего задержания, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. По его словам, 7 июня 2019 года он возвращался из селения Урух, куда ездил к родственникам на рыбалку, и заметил, что по дороге за ним следует "Лада-Приора". Затем в районе селения Хатуей его остановили силовики и потребовали документы.

"Я передал документы. В это время из подъехавшей ",Лады-Приоры" выскочили люди в масках с криками: "Лежать!", "Не двигаться!". Окружили меня. После всех угроз, которые я получал, я был морально готов к такому развитию событий, я понимал, что происходит. Я сразу стал говорить: "Пожалуйста, не подбрасывайте мне ничего". Тогда один из них ударил меня по голове и сказал: "Молчать", - рассказал подсудимый.

Активиста, по его словам, положили на землю и сразу же надели на него наручники. "Один из них поднял мне голову, обмазал мне лицо чем-то - это было масло, смешанное с травой. Этим же составом обмазали мне одежду. Кто-то положил мне в карман задних брюк что-то", - рассказал Кочесоко.

По словам Кочесоко, пока он лежал на земле, задержавшие его люди что-то обсуждали между собой, звонили по телефону и консультировались. После этого ему предложили не сопротивляться, чтобы "сделать все цивилизованно". "Я сказал, что я выбираю цивилизованный вариант", - отметил Кочесоко.

Его подняли, сняли с него наручники и объяснили, что на вопрос о запрещенных веществах надо рассказать о пакете с марихуаной в левом кармане и еще одном под сиденьем автомобиля. После этого к месту задержания была вызвана специальная оперативная группа, следователь, понятые. "Я спросил, что мне сказать, где я взял наркотики. Один из сотрудников ответил, чтобы я сказал, что купил их. А потом подумал и сказал: "Скажи, что ты сам собрал коноплю в поле", - рассказал Кочесоко. Активист выполнил требования задерживавших - он сам достал пакет с наркотиком и продемонстрировал его оперативникам. Потом у него взяли смывы с рук и лица.

Подсудимый отметил, что его машину больше не осматривали. Так, на заднем сиденье автомобиля осталась пойманная на рыбалке рыба, прикрытая курткой, но силовики даже не стали туда заглядывать. Аналогичным образом вели себя силовики и на допросе в полиции. "Меня спрашивали о моей общественной деятельности - куда ездил, с кем встречался. О наркотиках никто не спрашивал", - рассказал активист суду.

27 июля издание "Медуза" опубликовало интервью с Мартином Кочесоко, в котором активист указал, что показания силовиков в деле о наркотиках расходятся, а понятые при обыске были подставными. Кочесоко также отметил, что еще за два месяца до задержания ему угрожал уголовным преследованием чиновник. Данное при задержании согласие взять на себя вину активист объяснил страхом за жизнь. "У нас в республике люди часто исчезают или кого-то убивают без суда и следствия и говорят, что он террорист. Я понимал — если сотрудники так грубо нарушают закон, они могут сделать все, что угодно. Такие люди выполнят любой приказ. Я не стал рисковать и сразу согласился сделать, как они скажут", - пояснил Кочесоко.

Отметим, что уголовное преследование Мартина Кочесоко вызвало широкий общественный резонанс - причем не только в России, но и за рубежом. Так, черкесы в Иордании провели акцию солидарности с активистом в преддверии назначенного на 22 сентября заседания суда.

На "Кавказском узле" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".