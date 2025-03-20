Мартин Кочесоко* объявлен в розыск

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Данные живущего за рубежом активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко* появились в базе данных МВД. Статья, по которой он объявлен в розыск, не указана.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня 2024 года стало известно, что силовики возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) в отношении живущего за границей Мартина Кочесоко*, который в декабре 2023 года и в феврале 2024 года был оштрафован Баксанским райсудом по административным делам из-за отсутствия "иноагентской" плашки в публикациях. Активист назвал необоснованным свое уголовное преследование. В август 2024 года Кочесоко* заявил, что силовики три раза за полтора месяца приходили с "осмотрами" к его родителям и назвал их формой живущего за рубежом активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко*. Он назвал формой давления регулярные визиты к родным.

МВД объявило в розыск Мартина Кочесоко* (в базе данных указан как Кочесоков*), сообщил сегодня правозащитный центр Кабардино-Балкарии.

Как следует из базы данных МВД, в розыск объявлен 36-летний уроженец села Верхний Куркужин Мартин Кочесоков?. Статья, по которой он объявлен в розыск, не указана.

Напомним, Мартин Кочесоко* был задержан 7 июня 2019 года. Сразу после задержания он признал вину в хранении наркотиков, но впоследствии отказался от этих показаний, заявив об оказанном давлении. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены. Понятыми при задержании Кочесоко были люди, зависимые от силовиков, а засекреченные свидетели не смогли прояснить обстоятельств дела в суде, указала адвокат в ходе прений. На "Кавказском узле" опубликован текст последнего слова Мартина Кочесоко*.

2 марта 2021 года Урванский райсуд признал Мартина Кочесоко* виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Активист настаивал на своей невиновности. Правозащитники отметили, что прокуратура просила об условном сроке, потому что обвинение развалилось, а суд выполнял политический заказ и не решился оправдать черкесского активиста. В июле 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор Кочесоко*.

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