Кочесоко* заподозрен в неисполнении обязанностей иноагента

22 июня 2024, 13:00

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Силовики возбудили в отношении активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Живущий за границей активист был дважды заочно оштрафован по соответствующей административной статье, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа 2023 года Минюст внес в реестр иностранных агентов проживающего за границей главу общественной организации "Хабзе" Мартина Кочесоко. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист призывал к нарушению территориальной целостности России и распространял материалы иноагентов.

Мартин Кочесоко* с 2006 года занимается общественной деятельностью, был членом "Черкесского конгресса". В апреле 2019 года активист раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам.

Мартин Кочесоко стал подозреваемым по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ранее, в декабре 2023 года и в феврале 2024 года, Баксанский райсуд вынес постановления по административным делам Кочесоко из-за отсутствия «иноагентской» плашки и оштрафовал его соответственно на 40 тысяч и на 45 тысяч рублей, говорится в публикации.

Статья 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) предусматривает от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Напомним, черкесский активист Касе Кик ранее сообщил "Кавказскому узлу", что с приездом в Турцию Мартина Кочесоко* деятельность черкесских общин в этой стране активизировалась. Он отметил, что усиление давления на активистов в России с началом военной операции на Украине привело к их оттоку из страны, однако их эмиграция способствовала активизации деятельности, поскольку основная масса черкесов живет в диаспоре. "В Стамбуле обычно митинги проходили по федерациям - отдельно КАФФЕД, отдельно "Черкесфед", "Патриоты Черкесии". С приездом [в Турцию] Мартина Кочесоко* эти митинги объединились", - сказал он.

2 марта 2021 года Урванский райсуд признал Мартина Кочесоко* виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Активист настаивал на своей невиновности. Правозащитники отметили, что прокуратура просила об условном сроке, потому что обвинение развалилось, а суд выполнял политический заказ и не решился оправдать черкесского активиста. В июле 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор Кочесоко*.

Мартин Кочесоко* был задержан 7 июня 2019 года. Сразу после задержания он признал вину в хранении наркотиков, но впоследствии отказался от этих показаний, заявив об оказанном давлении. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены. Понятыми при задержании Кочесоко были люди, зависимые от силовиков, а засекреченные свидетели не смогли прояснить обстоятельств дела в суде, указала адвокат в ходе прений. На "Кавказском узле" опубликован текст последнего слова Мартина Кочесоко*.

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