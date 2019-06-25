Суд не озвучил причины изменения меры пресечения Мартину Кочесоко

25 июня 2019, 21:00

Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил Мартину Кочесоко домашний арест до 8 августа. Поддержать активиста сегодня пришли в суд более ста человек, сообщила адвокат Людмила Кочесокова.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко в Верховном суде Кабардино-Балкарии заявил, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых. Уголовное преследование он связал со своей общественной деятельностью. Сегодня суд постановил перевести активиста под домашний арест.

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе, а также в Москве. Политологи заявили, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников укрепляют позиции врио главы Кабардино-Балкарии, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается, и задержание активиста может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова.

Мартин Кочесоко, согласно сегодняшнему решению суда, будет находиться под домашним арестом до 8 августа, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Людмила Кочесокова.

По ее словам, на сегодняшнее заседание, как и вчера, 24 июня, собралось много людей. «Человек 50-60 было в зале, столько же - на улице. Сегодня людей было больше, чем вчера», - рассказала Людмила Кочесокова.

Среди тех, кто пришел в суд, по ее словам, были родственники Мартина Кочесоко, правозащитники, журналисты и просто сочувствующие ему люди.

В ходе заседания были оглашены только вводная и резолютивная части решения суда, поэтому об основаниях, по которым изменена мера пресечения, адвокат ничего сказать не смогла.

Мартин Кочесоко выслушал решение суда, находясь в СИЗО, по видеоконференцсвязи. "Эмоций никаких он не проявил, но, думаю, что был рад", - сказала Людмила Кочесокова.

От ответа на вопрос, было ли принято решение об изменении меры под давлением общественности, адвокат воздержалась. "Мне об этом неизвестно", - сказала она.

Людмила Кочесокова также отметила, что говорить о победе рано, так как сегодня в суде не решался вопрос о виновности или невиновности Мартина Кочесоко.

На сайте changе.org 9 июня была размещена петиция в поддержку Мартина Кочесоко. По состоянию на 20.55 мск 25 июня, она набрала 5377 подписи.

Отметим, что 20 июня у суда в Нальчике, где планировалось рассмотрение жалобы на арест Мартина Кочесоко, собралось около 200 сторонников активиста, требовавших его освобождения. После задержания Кочесоко акции в его поддержку прошли в Нальчике, Москве, Праге, Черкесске и Майкопе. О готовности поручиться за активиста объявил сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. В защиту Кочесоко выступили также члены СПЧ при президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин и руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

Биография Мартина Кочесоко размещена в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".