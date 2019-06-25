25 июня 2019, 17:28

Информацию о переводе Кочесоко под домашний арест подтвердил присутствовавший на суде Аслан Бешто, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "МБХ медиа".

"Мартин Кочесоко отпущен под домашний арест", - говорится в сообщении , присланном сегодня на sms-сервис " Кавказского узла ".

Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести под домашний арест руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, обвиненного по статье о наркотиках.

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