25 июня 2019, 17:28
Мартин Кочесоко отпущен под домашний арест
Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести под домашний арест руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, обвиненного по статье о наркотиках.
"Мартин Кочесоко отпущен под домашний арест", - говорится в сообщении, присланном сегодня на sms-сервис "Кавказского узла".
Информацию о переводе Кочесоко под домашний арест подтвердил присутствовавший на суде Аслан Бешто, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "МБХ медиа".
"Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО", "Полиция обвинила черкесского активиста в нарушении ПДД", "Черкесские активисты заявили об аресте турецкого репатрианта в Майкопе".
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