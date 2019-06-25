Мартин Кочесоко. Скриншот со страницы Мартина Кочесоко в Instagram. Источник: https://www.instagram.com/p/BrNoduOHzis/

25 июня 2019, 17:28

Мартин Кочесоко отпущен под домашний арест

Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести под домашний арест руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, обвиненного по статье о наркотиках.

"Мартин Кочесоко отпущен под домашний арест", - говорится в сообщении, присланном сегодня на sms-сервис "Кавказского узла".

Информацию о переводе Кочесоко под домашний арест подтвердил присутствовавший на суде Аслан Бешто, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "МБХ медиа".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о встрече с Кочесоко в нальчикском СИЗО", "Полиция обвинила черкесского активиста в нарушении ПДД", "Черкесские активисты заявили об аресте турецкого репатрианта в Майкопе".

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